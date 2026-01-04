鋰電池火警事故頻傳 印度機上禁用行動電源

在全球陸續傳出因鋰電池過熱造成起火事故後，印度民航總局（DGCA）發布新的機上安全規定，禁止旅客在飛行途中使用行動電源充電，也不許利用機上充電設施為行動電源充電。

印度經濟時報 （The Economic Times）今天報導，印度民航總局在稍早的對外公告中，明令行動電源和備用電池不能託運，且即便放在手提行李中，也不能收在機艙內部座位頭頂的行李置物箱中，因為這些設備若發熱、起火，這將不利及早察覺和控制。

印度民航總局的公告提到，鋰電池被廣泛用在各種可充電的設備中，行動電源或其他含有鋰電池的設備可能成為起火點，在飛機上引發火警，若含鋰電池的物品被放置在機艙內部座位頭頂的行李置物箱中，乘客、機組人員難以第一時間發現異狀，或無法在最短時間內將其取出，導致發現火災、做出因應的時間會相對較慢，進而增加飛安潛在風險。

印度時報（Times of India）則指，印度民航總局近日再發通告，禁止旅客使用行動電源為手機、平板等攜帶式電子設備充電，也不可用飛機上的供電系統替行動電源充電。

印度民航總局提到，鋰電池可能會因品質差、老化、使用不當而過熱，並會因此讓在充電的電子設備爆炸，且鋰電池引發的火警需特殊方式才能撲滅，所以已要求各航空公司檢視目前的規範，並採取更有效措施，來防範這類火災發生。

新德里電視台（NDTV）報導，印度民航總局要求航空公司得加強安全檢查和機組人員培訓，除預防火警發生，也要讓機組員能儘早發現，並懂得如何撲滅這種火災，機上的消防和防護裝備也要充足且易於取用。

除此之外，印度民航總局已要求透過機上廣播告知乘客新的安全規則，各機場在航廈入口、報到櫃檯、安檢處和登機口等地，也要張貼清晰的安全指示訊息或影片，向旅客說明鋰電池起火風險，以提高民眾的安全意識。

去年10月，一架靛藍航空（IndiGo）在印度德里（Delhi）的英蒂拉．甘地國際機場（Indira GandhiInternational Airport）跑道滑行時，發生旅客行動電源起火事件；去年1月，釜山航空（Air Busan）一架飛機在韓國釜山的金海國際機場因乘客行動電源起火發生火警。