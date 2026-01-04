中俄和伊朗將於南非聯合軍演 引發批評聲浪

快訊

中央社／ 約翰尼斯堡4日專電

部分金磚國家包括中國、俄羅斯和伊朗均將參與在南非海域舉行聯合軍演。此消息引發南非內部批評，擔憂南非逐漸背離不結盟原則。專家表示這次演習主張維護海上貿易安全，但中、俄和伊朗都是區域和平破壞者，很明顯「這是個警訊」。

南非國防部發布聲明，中國將領導金磚國家與盟友，於9日至16日在南非海域舉行「和平意志2026（Will of Peace 2026）」聯合海軍演習，目的在「維護海上貿易航線安全，加強聯合行動程序，並深化合作，以支持海上和平安全倡議」。

南非智庫分析師泰謝拉（Ricardo Teixeira）接受「非洲新聞室」（Newzroom Afrika）採訪指出，「金磚國家是政治聯盟，而非軍事聯盟。」此次演習主張維護海上貿易安全，但俄羅斯、中國和伊朗都是區域和平破壞者。

他強調，「這是個警訊」。

中、俄及南非3國，於2019及2023年舉行了2次「莫西」聯合軍演（Mosi I、Mosi II），曾引起西方國家反彈。此次改以金磚國家及盟友的名義進行軍演，但伊朗的加入，可能加劇與美國的緊張關係。

南非軍事分析師、「非洲國防評論」主任奧利維亞（Darren Olivier）接受「環球郵報」（The Globe andMail）採訪時表示，「這只是名義上的金磚國家演習。金磚國家內部沒有任何機制來計劃、組織或執行軍事演習。」

他表示，伊朗和俄羅斯對南非幾乎沒有任何戰略價值—只會使南非在經濟和國家安全上實際依賴的國家，與南非的關係受損，帶來負面影響。

南非第二大黨民主聯盟黨（Democratic Alliance）國防發言人哈廷（Chris Hattingh）指出，俄羅斯與伊朗都受到制裁，捲入衝突，並犯下嚴重侵犯人權的罪行。「無論南非政府是否承認，允許他們在南非海域進行軍演，就是發出了明確的政治訊號。」

聯合演習也背離了南非的不結盟原則。哈廷表示，「起初只是低調的軍事合作，後來變成秘密行動，最終公開結盟。這反映出南非蓄意接受與專制國家結盟，卻躲在不結盟的幌子下逃避責任。」

金磚國家成員還包括巴西、印度、印尼、埃及、衣索比亞、沙烏地阿拉伯與阿拉伯聯合大公國。

