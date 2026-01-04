菲律賓治安改善 2025年重點犯罪下降逾一成

快訊

中央社／ 馬尼拉4日專電

菲律賓治安一直是外國遊客關心的議題。根據菲律賓警察總署（PNP）公布的報告，2025年全年犯罪案件和前一年相比有所改善，重點犯罪下降12.4%。

根據菲律賓警方2025年治安報告，重點犯罪（FocusCrimes）從2024年1月至12月的4萬771宗減至2025年同期的3萬5717宗，按年減少5054宗。

報告顯示，多種主要犯罪顯著下滑，其中以性侵案件降幅最大，由2024年的9910宗減至2025年的7662宗，降幅22.68%。

其次是劫車案件，由332宗減至265宗，下降20.18%；謀殺（murder）案件由4151宗減至3412宗，下降17.8%；殺人（homicide）案件則從1268宗減至1078宗，降幅14.98%。

此外，人身傷害、搶劫與盜竊等案件也分別下降13.98%、11.87%和4.31%。

菲律賓警察總長納爾塔提斯（Jose Nartatez Jr.）在報告中說，犯罪持續下降反映出各警察單位的努力以及社區的協助。他承諾進一步強化執法行動，以進一步改善全國治安環境。

菲律賓的治安一直是外國遊客關心的議題，已在菲生活超過10年的前菲律賓台商總會青商會會長林南宏，最近曾在臉書（facebook）分享，菲律賓治安沒有想像中那麼壞，但也不能掉以輕心。

他表示，在菲律賓高級商業區，即使是半夜逛超商也相對安全，但還是會偶傳飛車搶劫事件，宜隨時提高警覺，建議財不露白、出門選擇安全交通工具，「在菲律賓，低調是最好的防彈衣。」

