緬甸軍政府：大赦6134名囚犯 遣返52名外籍人士

中央社／ 仰光4日綜合外電報導
緬甸軍政府領袖敏昂萊（Min Aung Hlaing）。（路透）
緬甸軍政府今天表示，將在年度大赦中釋放逾6000名囚犯，以紀念國家獨立78周年。

法新社報導，自2021年2月一場軍事政變結束了緬甸短暫的民主試驗，全國由此陷入內戰，至今近5年，軍方已逮捕數以千計的民主活動人士和抗議者。

緬甸國防與安全委員會發表聲明指出，軍政府領袖敏昂萊（Min Aung Hlaing）赦免6134名緬甸公民囚犯。另一聲明提到，有52名外籍囚犯也將獲釋並且遣返。

國家安全委員會表示，適逢緬甸自英國殖民統治下獨立78周年，基於「人道和憐憫」考量，而進行年度大赦。

法新社報導，有數百人今天聚集在仰光仁盛監獄（Insein prison）大門外，等待他們的家人被釋放出來。

一名不願透露姓名的男子在監獄外表示：「我正在等我父親出來。他是因為從政而遭逮捕和囚禁。」

緬甸軍方於2021年2月政變後，前文人政府實質領導人翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）的政黨「全國民主聯盟」（NLD）已被解散，她本人至今仍被監禁。

