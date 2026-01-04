北韓時隔2個月射彈 韓媒：可能受美逮捕馬杜洛影響

北韓今天上午朝東海上發射數枚彈道飛彈，韓媒分析，北韓此舉除了在南韓總統李在明訪中當日展示力量，也可能受到美軍逮捕委內瑞拉總統馬杜洛影響。

南韓總統李在明今天將啟程訪中，預計5日與中國國家主席習近平舉行雙邊峰會，談及朝鮮半島非核化議題；北韓這次發射飛彈，一般被認為是就這次韓中峰會進行威嚇。

不過，韓聯社等韓媒也指出，美國軍方近日在委內瑞拉展開行動，逮捕委國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）一事，可能觸動北韓領導人金正恩的敏感神經，藉發射飛彈來向美國表示「我們與委內瑞拉不同」。

韓聯社引述南韓慶南大學極東問題研究所教授林乙出分析指出，美國向委內瑞拉空襲，及馬杜洛遭逮捕，可能對金正恩傳達了「實際威脅」及「執著於核武的合理性」，特別是北韓與委內瑞拉同為反美陣營，長年來透過互發賀電等方式維繫關係，這次事件對金正恩來說可能更為衝擊。

委內瑞拉幾乎無法對美國的軍事行動作出抵抗，可能更加鞏固金正恩發展核武的意志。林乙出表示，馬杜洛被捕，會讓金正恩意識到「放棄核就等同自殺行為」，將使朝鮮半島非核化談判更難進行。

南韓「韓民族日報」也指出，北韓雖與委內瑞拉同屬反美陣營，但北韓已經保有核武並持續開發彈道飛彈，與委內瑞拉存在軍事能力上的差異，這次發射飛彈很有可能是一次武力示威，向美國等外界展現他們與委內瑞拉的不同之處。

南韓青瓦台今天在北韓發射飛彈後召開緊急國安會議，敦促北韓停止這類違反聯合國安理會決議的挑釁行為。這次是北韓今年首次發射彈道飛彈，距離去年11月7日發射短程彈道飛彈約兩個月。