快訊

一堆人穿錯！羽絨外套內搭「毛衣」反而不暖 專家教正確穿法

合歡山女警雪中堅守崗位「冷到站內八」 甜美笑容真面目曝光

久坐讓髖關節緊繃卡卡？她每天花3分鐘做1動作有效改善活動度

聽新聞
0:00 / 0:00

北韓時隔2個月射彈 韓媒：可能受美逮捕馬杜洛影響

中央社／ 首爾4日專電
委內瑞拉總統馬杜洛。（路透資料照片）
委內瑞拉總統馬杜洛。（路透資料照片）

北韓今天上午朝東海上發射數枚彈道飛彈，韓媒分析，北韓此舉除了在南韓總統李在明訪中當日展示力量，也可能受到美軍逮捕委內瑞拉總統馬杜洛影響。

⭐2025總回顧

南韓總統李在明今天將啟程訪中，預計5日與中國國家主席習近平舉行雙邊峰會，談及朝鮮半島非核化議題；北韓這次發射飛彈，一般被認為是就這次韓中峰會進行威嚇。

不過，韓聯社等韓媒也指出，美國軍方近日在委內瑞拉展開行動，逮捕委國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）一事，可能觸動北韓領導人金正恩的敏感神經，藉發射飛彈來向美國表示「我們與委內瑞拉不同」。

韓聯社引述南韓慶南大學極東問題研究所教授林乙出分析指出，美國向委內瑞拉空襲，及馬杜洛遭逮捕，可能對金正恩傳達了「實際威脅」及「執著於核武的合理性」，特別是北韓與委內瑞拉同為反美陣營，長年來透過互發賀電等方式維繫關係，這次事件對金正恩來說可能更為衝擊。

委內瑞拉幾乎無法對美國的軍事行動作出抵抗，可能更加鞏固金正恩發展核武的意志。林乙出表示，馬杜洛被捕，會讓金正恩意識到「放棄核就等同自殺行為」，將使朝鮮半島非核化談判更難進行。

南韓「韓民族日報」也指出，北韓雖與委內瑞拉同屬反美陣營，但北韓已經保有核武並持續開發彈道飛彈，與委內瑞拉存在軍事能力上的差異，這次發射飛彈很有可能是一次武力示威，向美國等外界展現他們與委內瑞拉的不同之處。

南韓青瓦台今天在北韓發射飛彈後召開緊急國安會議，敦促北韓停止這類違反聯合國安理會決議的挑釁行為。這次是北韓今年首次發射彈道飛彈，距離去年11月7日發射短程彈道飛彈約兩個月。

彈道飛彈 北韓 委內瑞拉 馬杜洛

延伸閱讀

馬杜洛遭美軍抓捕 委最高法院令副總統暫接政權

影／栽川普手上還笑得出來！馬杜洛押解影片曝 輕鬆祝人「新年快樂」

總統馬杜洛遭美軍被捕！Netflix男星狂喜：委內瑞拉從未如此開心

美軍轟炸委內瑞拉 馬杜洛被捕與委國局勢一次看

相關新聞

紐約時報起底被抓的委國第一夫人不簡單！把持司法「比馬杜洛狡猾」

美國政府突襲卡拉卡斯逮捕委內瑞拉總統馬杜洛，連委國第一夫人佛羅雷斯（Cilia Flores）也被抓，引發外界困惑，總統...

北韓時隔2個月射彈 韓媒：可能受美逮捕馬杜洛影響

北韓今天上午朝東海上發射數枚彈道飛彈，韓媒分析，北韓此舉除了在南韓總統李在明訪中當日展示力量，也可能受到美軍逮捕委內瑞拉...

北韓2026年首度射彈 日本初判飛行軌道可能不規則

日本防衛省（相當於國防部）表示，北韓今天上午發射數枚可能為彈道飛彈的物體，初步分析已落在日本專屬經濟區（EEZ）外側。另...

一顆遺留在喜馬拉雅山60年的核裝置 一場荒謬CIA冷戰行動

冷戰最敏感時刻，CIA為監控中國核武，竟在喜馬拉雅山部署鈽核裝置，卻因行動失控被迫撤離，讓核燃料永久消失在冰雪中。這起被刻意淡化的事件，牽動中印地緣政治與核安全疑慮，至今無法確認那枚鈽膠囊是否仍潛伏於冰河之下……

南韓：北韓再射不明彈道飛彈 近年試射頻率升高

南韓合同參謀本部發布聲明表示，北韓朝其東部沿岸海域發射了一枚彈道飛彈

美駐南韓1航空部隊撤編 遭疑將裁軍

韓聯社等韓媒二日報導，根據美國國會研究處（ＣＲＳ）一日發布的報告，駐韓美軍平澤基地一支美國陸軍航空部隊去年十二月十五日停...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。