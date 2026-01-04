北韓2026年首度射彈 日本初判飛行軌道可能不規則

快訊

中央社／ 東京4日綜合外電報導
日本防衛省（相當於國防部）表示，北韓4日上午發射數枚可能為彈道飛彈的物體，初步分析已落在日本專屬經濟區（EEZ）外側。圖為北韓2022年3月24日在境內一個未公開地點試射火星-17型洲際彈道飛彈。美聯社
日本防衛省（相當於國防部）表示，北韓4日上午發射數枚可能為彈道飛彈的物體，初步分析已落在日本專屬經濟區（EEZ）外側。圖為北韓2022年3月24日在境內一個未公開地點試射火星-17型洲際彈道飛彈。美聯社

日本防衛省（相當於國防部）表示，北韓今天上午發射數枚可能為彈道飛彈的物體，初步分析已落在日本專屬經濟區（EEZ）外側。另外，日本也初判飛彈的飛行軌道可能不規則。

「讀賣新聞」報導，日本防衛大臣小泉進次郎上午10時左右召開臨時記者會表示，「北韓今天上午7時到8時的時段，至少發射兩枚彈道飛彈，初步研判落在日本專屬經濟區（EEZ）外側」。

他也說明，「第一枚約在7時54分左右發射，最高高度約50公里，飛行距離約900公里；第二枚飛彈於8時5分左右發射，最高高度同樣約50公里，飛行距離約950公里。」

他也表示，這些飛彈可能以不規則的軌道飛行，正在分析詳情。

小泉也說，已經透過北京的大使館，向北韓表達「嚴正抗議，並強烈譴責這次發射」。

日本放送協會（NHK）報導，這是北韓今年首度發射飛彈或可能為飛彈的物體，同時也是繼去年11月7日以來再度發射。

海上保安廳表示，目前未傳出船隻受害的消息。

防衛省正在蒐集情報並持續警戒監視。

日本首相高市早苗接獲這則消息後，已經下達指示，要求全力蒐集與分析資訊，以及迅速與確實地提供資訊給日本民眾，以及徹底確保飛機與船舶等安全，還有為不測事態做好萬全準備。

南韓合同參謀本部表示，北韓今天上午從北韓首都平壤附近，朝東部海域發射數枚彈道飛彈。南韓軍方表示，將與日本及美國方面共享資訊，並維持萬全的戒備態勢。

