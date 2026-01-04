瑞士酒吧火災 50名重傷者將轉送歐盟各國治療

快訊

中央社／ 蘇黎世4日專電

瑞士酒吧火災進入第5天，各大醫院為了收治大量重度燒燙傷患，紛紛延後原定手術，地區醫院也全力支援，然而各地燒燙傷中心仍然全數爆滿；50名重傷者將依歐盟公民保護機制，以醫療專機陸續轉送鄰近的德國、法國、義大利、奧地利、比利時及盧森堡接受治療。

瑞士各大燒燙傷中心在爆炸案後，皆進入高載量狀態，目前仍是耶誕新年假期，許多醫生自願返院支援。蘇黎世政府並啟動其他市立醫院接受蘇黎世大學醫院與兒童醫院的病患，支援大型醫院的燒燙傷病患急救。

蘇黎世兒童醫院的燒傷治療中心目前正治療酒吧火災5名未成年重傷者，燒燙傷中心主任紐豪斯（Kathrin Neuhaus）向瑞士廣播電視台（SRF）表示，這些青少年有些人皮膚燒傷面積超過70%，暴露於感染風險中，無法保持體溫，並因嚴重燒傷影響心血管系統；許多傷患也有傷及肺部的嚴重呼吸道損傷。

紐豪斯也強調，現代燒傷醫學已能讓即使是最嚴重的燒傷患者存活，並透過創新技術讓他們最終擁有良好的生活品質，但這是一條漫長的道路，患者與家屬的身心都需要受到長期的照顧。

瑞士聯邦政府發佈新聞稿表示，為了讓燒傷患者獲得最完善的治療，瑞士聯邦政府正藉由歐盟公民保護機制（Union Civil Protection Mechanism, UCPM）獲得更多醫療支援。燒傷患者可以從瑞士醫院轉送至歐洲多個國家的專門燒傷治療中心，目前轉院安排在醫療上具有緊急必要性。

根據新聞稿，瑞士聯邦政府將在1月4日為50名患者完成跨國轉院。除瑞士的醫療專機之外，德國、法國、盧森堡、羅馬尼亞與義大利也提供空中醫療運輸；轉送對象包括瑞士患者以及非瑞士患者。這對家屬而言是極其艱難的時刻，希望家屬能理解這些必要的醫療行動與急迫性。

