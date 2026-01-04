美駐南韓1航空部隊撤編 遭疑將裁軍

韓聯社等韓媒二日報導，根據美國國會研究處（ＣＲＳ）一日發布的報告，駐韓美軍平澤基地一支美國陸軍航空部隊去年十二月十五日停止運作。是否代表美方將裁減駐韓美軍，引發關注。

該報告寫道，這是按美國國防部長赫塞斯推動的「美國陸軍轉型計畫」一環。美韓防長去年十一月發布雙邊安全會議聯合聲明，未納入幾乎每年都有的「維持駐韓美軍當前戰力」字句。

停止運作的是平澤基地「韓福瑞斯營」美國陸軍第五—十七空中大隊，該部隊二○二二年成軍，有五百多名官兵，配備ＡＨ—六十四Ｅ阿帕契攻擊直升機和ＲＱ—七Ｂ「影子」無人機等武器。尚不清楚上述措施是代表該部隊將結束執行作戰、撤離相關部隊兵力及裝備，或被其他部隊取代。

五角大廈發言人二日對此說，尚未做出任何決定，不會對做出決策前的兵力編制問題置評。自美國總統川普去年一月回任以來，美方一直要求南韓等盟友分擔更多安全責任，並檢討美軍在全球的戰略計畫。外界解讀為美方可能裁減駐韓美軍。