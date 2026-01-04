快訊

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導

韓聯社等韓媒二日報導，根據美國國會研究處（ＣＲＳ）一日發布的報告，駐韓美軍平澤基地一支美國陸軍航空部隊去年十二月十五日停止運作。是否代表美方將裁減駐韓美軍，引發關注。

⭐2025總回顧

該報告寫道，這是按美國國防部長赫塞斯推動的「美國陸軍轉型計畫」一環。美韓防長去年十一月發布雙邊安全會議聯合聲明，未納入幾乎每年都有的「維持駐韓美軍當前戰力」字句。

停止運作的是平澤基地「韓福瑞斯營」美國陸軍第五—十七空中大隊，該部隊二○二二年成軍，有五百多名官兵，配備ＡＨ—六十四Ｅ阿帕契攻擊直升機和ＲＱ—七Ｂ「影子」無人機等武器。尚不清楚上述措施是代表該部隊將結束執行作戰、撤離相關部隊兵力及裝備，或被其他部隊取代。

五角大廈發言人二日對此說，尚未做出任何決定，不會對做出決策前的兵力編制問題置評。自美國總統川普去年一月回任以來，美方一直要求南韓等盟友分擔更多安全責任，並檢討美軍在全球的戰略計畫。外界解讀為美方可能裁減駐韓美軍。

美軍 南韓

相關新聞

高市早苗涉台言論中日關係緊張 日媒調查：日企最擔心「這1事」

中日關係急凍下，據日媒共同社調查，在逾百家日本主要企業中，近半表示業務受到影響；另有3成9稱，若兩國關係進一步惡化，最擔...

美駐南韓1航空部隊撤編 遭疑將裁軍

韓聯社等韓媒二日報導，根據美國國會研究處（ＣＲＳ）一日發布的報告，駐韓美軍平澤基地一支美國陸軍航空部隊去年十二月十五日停...

川普邀星出席G20 黃循財：將發揮建設性角色

新加坡總理黃循財與美國總統川普通話時表示，感謝川普在推動全球和平努力方面展現的領導力。對美方邀新加坡出席廿國集團（Ｇ20...

高市早苗提早改選眾院？日媒預測4時機

日本首相高市早苗民調維持高檔，但執政聯盟在眾議院僅勉強過半，外界關注她今年何時挾此一高民意支持度解散眾院，以一舉讓自民黨...

自民黨「反高市」勢力 暫保持沉默

自民黨內部仍有「反高市」的國會議員，但在高市早苗的高支持度與派系幾乎都已解散下，目前只能保持沉默。但如此氣氛未必將長此以...

新畫面曝！瑞士酒吧跨年惡火 火勢狂燒「民眾拿手機猛拍」錯失逃生機會

瑞士滑雪勝地克蘭蒙丹納的「星座」酒吧舉辦跨年派對時發生致命火災，檢方初步研判，火災很可能是女服務生手持的仙女棒過於靠近天...

