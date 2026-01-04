快訊

川普親自召開記者會 讚抓捕馬杜洛為「非凡」行動

聽新聞
0:00 / 0:00

川普邀星出席G20 黃循財：將發揮建設性角色

聯合報／ 國際中心／綜合報導
新加坡總理黃循財與美國總統川普通話時表示，感謝川普在推動全球和平努力方面展現的領導力。法新社
新加坡總理黃循財與美國總統川普通話時表示，感謝川普在推動全球和平努力方面展現的領導力。法新社

新加坡總理黃循財美國總統川普通話時表示，感謝川普在推動全球和平努力方面展現的領導力。對美方邀新加坡出席廿國集團（G20）峰會，黃循財說，新加坡將發揮建設性角色，並為彼此在成長與穩定方面的共同議題做出貢獻。

⭐2025總回顧

根據新加坡外交部二日晚間發布的新聞資料，川、黃在上述通話中提及，今年適逢新加坡與美國建交六十周年。新加坡外交部指出，雙方重申這段跨越多個領域、互利共贏的夥伴關係歷久彌新，並期待在既有合作領域進一步深化合作，同時拓展新合作方向。

黃循財也在社媒臉書發文表示，感謝川普在推動全球和平努力方面展現的領導力，包括協助促成近期泰國與柬埔寨之間的停火。

對美方邀請新加坡出席在佛羅里達州邁阿密舉行的G20峰會，黃循財指出，新加坡將發揮建設性角色，並為彼此在成長與穩定方面的共同議題做出貢獻。

黃循財表示，期待今年底訪美、見證雙邊關係中的重要里程碑，並在人工智慧、網路安全及民用核能等新領域深化合作。

黃循財去年十二月底發表新年獻詞時指出，新加坡經濟表現優於原先預期，主要受惠人工智慧發展，帶動半導體與電子產品需求大幅成長。

談及國際局勢時，他表示，長期以來奉行的開放市場與合作共贏理念，正面臨質疑甚至否定；各國以提升韌性與安全為由，重組貿易網絡與供應鏈、地緣政治緊張局勢持續升高，「面對區域內外風險因素不斷演變，我們必須對新加坡所面臨的安全威脅保持警惕」。

黃循財當時提到，新加坡作為一個高度開放的小型經濟體，難免受到全球局勢影響，必須重新思考並更新整體經濟策略。為此，由副總理顏金勇領導的團隊將在近期提出建議，政府也將在二○二六年財政預算案中，對相關建議作出回應。

黃循財 G20 川普 新加坡 美國

延伸閱讀

川普自曝看馬杜洛被逮實況「像電視節目」 曾拒絕和委內瑞拉談判

美出兵委內瑞拉捉馬杜洛回國受審 學者：川普版本門羅主義

馬杜洛夫婦遭押送離境！從空襲運毒船到逮捕總統 美施壓委內瑞拉大事記

美官員稱「特種部隊抓獲馬杜洛」 委內瑞拉副總統：不知總統夫婦下落

相關新聞

高市早苗涉台言論中日關係緊張 日媒調查：日企最擔心「這1事」

中日關係急凍下，據日媒共同社調查，在逾百家日本主要企業中，近半表示業務受到影響；另有3成9稱，若兩國關係進一步惡化，最擔...

美駐南韓1航空部隊撤編 遭疑將裁軍

韓聯社等韓媒二日報導，根據美國國會研究處（ＣＲＳ）一日發布的報告，駐韓美軍平澤基地一支美國陸軍航空部隊去年十二月十五日停...

川普邀星出席G20 黃循財：將發揮建設性角色

新加坡總理黃循財與美國總統川普通話時表示，感謝川普在推動全球和平努力方面展現的領導力。對美方邀新加坡出席廿國集團（Ｇ20...

高市早苗提早改選眾院？日媒預測4時機

日本首相高市早苗民調維持高檔，但執政聯盟在眾議院僅勉強過半，外界關注她今年何時挾此一高民意支持度解散眾院，以一舉讓自民黨...

自民黨「反高市」勢力 暫保持沉默

自民黨內部仍有「反高市」的國會議員，但在高市早苗的高支持度與派系幾乎都已解散下，目前只能保持沉默。但如此氣氛未必將長此以...

新畫面曝！瑞士酒吧跨年惡火 火勢狂燒「民眾拿手機猛拍」錯失逃生機會

瑞士滑雪勝地克蘭蒙丹納的「星座」酒吧舉辦跨年派對時發生致命火災，檢方初步研判，火災很可能是女服務生手持的仙女棒過於靠近天...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。