快訊

川普親自召開記者會 讚抓捕馬杜洛為「非凡」行動

自民黨「反高市」勢力 暫保持沉默

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導
日本首相高市早苗立場被認為屬於保守派，黨內的「自由派」議員雖對她就任以來的言行持批判立場，但存在感「稀薄」。美聯社
自民黨內部仍有「反高市」的國會議員，但在高市早苗的高支持度與派系幾乎都已解散下，目前只能保持沉默。但如此氣氛未必將長此以往，廿三日國會常會將開始，高市及其內閣閣員將在接連多日直面在野黨議員質詢。一位她身邊的人士就坦言，一旦她的民調下滑，黨內氣氛就將出現劇變。

高市立場被認為屬於保守派，黨內的「自由派」議員雖對她就任以來的言行持批判立場，但存在感「稀薄」，黨內派系的解散，也妨礙反高市勢力的集結。

除了前首相石破茂，目前幾無夠分量的黨內要角公開建言。但他日前仍在社媒ＹＴ直言，為了國家，仍必須言所當言。例如去年十一月高市在眾議院答詢時引發軒然大波的「台灣有事」可能構成日本存亡危機事態，能出動自衛隊。

和石破友好的自民黨前幹事長森山裕，擔任跨黨派的「日中友好議員聯盟」會長，由於在對中國大陸的立場上相距甚遠，森山與高市兩人並不親近，森山在高市上台後在公開場合也保持沉默。

另一位前首相岸田文雄則鮮少在高市就任首相後公開針砭時事，而他被視為黨內的自由派。高市則請他出任直屬自民黨總裁（黨魁）的單位「日本成長戰略本部」。

至於政治實力還不足夠的自民黨籍年輕眾議員目前同樣未公開質疑或批評高市言行。外界認為，這是他們擔心若被貼上了反高市的標籤，未來選戰時恐難以獲得來自黨中央的各種奧援。

自民黨 高市早苗 石破茂 台灣有事 首相

