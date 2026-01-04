快訊

高市早苗提早改選眾院？日媒預測4時機

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導
日本自民黨總裁兼首相高市早苗（前排右三）自去年十月上台以來，民意支持度居高不下。圖為她去年十二月卅日出席東京證交所的封關日活動。法新社
日本自民黨總裁兼首相高市早苗（前排右三）自去年十月上台以來，民意支持度居高不下。圖為她去年十二月卅日出席東京證交所的封關日活動。法新社

日本首相高市早苗民調維持高檔，但執政聯盟在眾議院僅勉強過半，外界關注她今年何時挾此一高民意支持度解散眾院，以一舉讓自民黨單獨過半。時事通信社等多家日媒報導，今年四季甚至明年各有解散的時機，第一個可能是國會通過預算案後，即四月。

日本經濟新聞等多家日媒近日報導，第一個可能的解散時間點，是高市內閣首度編列的預算案於四月獲國會通過和她訪美後。

第二個是今年秋季，即接下來這個會期的國會常會結束後，屆時高市也可能著手更迭內閣閣員或黨高層。第三個就是完成上述人事改組後，屆時十一月十八至十九日將在中國大陸深圳召開今年度亞太經合會（APEC）領袖會議；十二月十四至十五日將在美國舉行廿國集團（G20）峰會。

最後一個時機則是若今年高市都沒解散眾院，明年四月將舉行地方選舉，即在她明年九月總裁任期屆滿前解散。由於她的總裁任期是補選性質，因此只做完前總裁石破茂剩餘任期。

由於高市自就任以來民調就居高不下，因此有日媒報導去年十二月廿六日在東京一場晚餐會中，就有在前年眾議員大選及去年參議員選舉中落選的十五名前黨籍國會議員，希望她提早改選眾院，好搭她高人氣的順風車回歸國會，據稱當時她笑而不答。

不過，高市雖明知黨內有此呼聲，但公開仍重申國事千頭萬緒，懸而未決的問題堆積如山，因此目前無暇思考，希望盡快讓選民對其施政有感。

去年十月上台的高市內閣，今年邁入第二年，今年也將是她能否維持目前高支持度的關鍵年，而保有近七成高支持率的關鍵之一，就是民眾對她的「期待感」，尤其在財經政策上。她去年十二月通過的預算案可見明顯的「積極財政」政策。

另一個期待感來自高市支持者對她保守色彩強烈的政策，尤其是外交政策與對旅日外國人的政策。但在去年十一月的「台灣有事」相關發言引發中日緊張升高下，現實是赴日大陸遊客人次銳減，對日本觀光旅遊業造成影響。在當前美中緊張舒緩下，她如何爭取美國總統川普和國際社會對日方的支持，將考驗她的外交智慧及手腕。

