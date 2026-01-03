快訊

馬杜洛夫婦遭押送離境！從空襲運毒船到逮捕總統 美施壓委內瑞拉大事記

停火後釋善意 柬埔寨遣返162泰國非法入境公民

中央社／ 曼谷3日專電

柬埔寨今天遣返先前非法入境的162名泰國公民，經移民官員審查後返家。泰柬兩國歷經數週致命邊境衝突後，最近達成新一輪停火協議已維持超過6天。

⭐2025總回顧

泰國公共電視台（Thai PBS）報導，柬埔寨今天將162名泰國公民遣返回泰國，早前他們剛從暹粒省（Siem Reap）一所監獄獲釋。

報導指出，所有返國的泰國公民均經由位於邊境的尖竹汶府（Chanthaburi）的邦蘭區（Ban Laem）邊境檢查站入境，並接受泰國移民官員的嚴格審查後，才被允許返家。警方表示，其中6名泰國公民涉刑事案件，因此將被拘留接受訊問。

曼谷郵報（Bangkok Post）報導，這群人今天分別乘坐6輛巴士抵達柬埔寨一側的邊境檢查站，並在柬國軍方人員和官員的陪同下，確保移交過程秩序。

據報導，這些泰國公民在泰柬邊境局勢緊張和衝突升級期間被滯留在柬埔寨，隨後被拘留在暹粒，等待兩國協調安排遣返事宜。

泰國去年12月31日釋放同年7月被俘虜的18名柬埔寨士兵，並發出聲明表示，此舉是「展現善意並建立互信」。

這兩個東南亞鄰國12月27日同意停火，結束在邊境再度爆發的戰鬥。雙方衝突期間造成數十人死亡，迫使100多萬人流離失所。

另外，泰國公共電視台引述泰國海軍的報告指出，今天凌晨泰國海軍和尖竹汶府警方逮捕了67名試圖偷渡入境泰國的柬埔寨人，包括35名男子、25名婦女和7名兒童都出現營養不良的情形，他們已獲得食物、飲用水和基本醫療救治。

報導稱，這些柬埔寨人告訴泰國當局，他們打算在泰國找工作，因為柬埔寨沒有適合他們的工作。不過這些人因非法入境，將被遣返回柬埔寨。

泰國 柬埔寨 衝突

延伸閱讀

新年假期多禍事！泰國酒駕及超速多 已造成171人死、近千人傷

土耳其對陸免簽生效 首批大陸旅客便捷入境

台灣詐騙犯多遣送大陸…柬埔寨外交部最新涉台表態 重申「堅持一中」

曹西平一生痛失兩位至親！曾身心俱疲、罹患憂鬱症遠走泰國

相關新聞

高市早苗涉台言論中日關係緊張 日媒調查：日企最擔心「這1事」

中日關係急凍下，據日媒共同社調查，在逾百家日本主要企業中，近半表示業務受到影響；另有3成9稱，若兩國關係進一步惡化，最擔...

新畫面曝！瑞士酒吧跨年惡火 火勢狂燒「民眾拿手機猛拍」錯失逃生機會

瑞士滑雪勝地克蘭蒙丹納的「星座」酒吧舉辦跨年派對時發生致命火災，檢方初步研判，火災很可能是女服務生手持的仙女棒過於靠近天...

談與高市早苗接觸經驗 駐日代表李逸洋：她的成功絕非偶然

駐日代表李逸洋今天在臉書分享親身接觸日本首相高市早苗的觀察，形容她在互動中眼神專注、全心傾聽、態度誠懇，讓對話對象真切感...

【即時短評】李在明訪問北京 實用外交的一場大考

李在明將成為第六位訪問中國大陸的南韓總統，由於朴槿惠跟文在寅不甚愉快的經驗被南韓保守派媒體加以渲染，主流媒體這次也是磨刀...

跨年當眾吻父親、參謁站主位 金正恩愛女展接班架式

北韓國家領導人金正恩在2026年到來之際，於1日前往錦繡山太陽宮，向開國領導人金日成與第二代領導人金正日，黨中央、最高人...

嗎啡上身？70多歲計程車司機暴衝 首爾鬧區1死13傷

1月2日下午6時許，首爾鐘路區鐘閣站附近發生嚴重交通事故。一輛計程車突然急加速，衝上人行道，先撞倒多名等待過馬路的行人，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。