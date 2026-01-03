快訊

馬杜洛夫婦遭押送離境！從空襲運毒船到逮捕總統 美施壓委內瑞拉大事記

阿聯稱部隊已全撤 葉門政府喊話兩國關係仍在

中央社／ 開羅3日專電

沙烏地阿拉伯去年12月底施壓，要求阿聯撤回駐葉門部隊後，阿聯於2日聲明表示，最後一批部隊已撤離葉門，並呼籲葉門緩和局勢。葉門總統領導委員會主席日前喊話，結束軍事關係將不致兩國關係破裂或斷絕。

⭐2025總回顧

沙烏地阿拉伯去年12月30日發表聲明，指責阿拉伯聯合大公國（阿聯）向葉門南部的分離主義組織「南方過渡委員會」（Southern Transitional Council）提供武器，並要求阿聯在24小時內停止在葉門的一切軍事存在。

沙烏地阿拉伯與阿聯向來共同合作對抗伊朗支持的葉門叛軍「青年運動」胡塞組織（Houthi），然而，沙國支持葉門政府，阿聯則支持分離主義勢力。近來葉門政府與分離組織爆發內鬥，致使沙國與阿聯這對盟友開始產生分裂。

埃及媒體「金字塔報」（Al Ahram）報導，阿聯國防部2日發表聲明表示，阿聯已結束其反恐部隊在葉門的駐紮行動；但阿聯仍致力於對話、緩和局勢以及國際社會支持的進程。阿聯認為這是實現和平的唯一可持續途徑。

金字塔報另報導，葉門總統領導委員會（Presidential Leadership Council，PLC）主席阿里米（Rashad Al-Alimi）1日表示，維護與沙烏地阿拉伯的戰略夥伴關係是國家責任。

報導指出，阿里米還宣布葉門進入為期90天的「緊急狀態」，包括72小時海陸空封鎖。此外，阿里米也取消與阿聯的聯合防禦協議（Joint DefenceAgreement）。

阿里米解釋說，最近的決定並非意圖升級局勢或進行報復，而是回應當前局勢，目標是「以和平或透過戰爭的方式」來重建葉門。

但阿里米也說，阿聯撤離原駐於葉門的軍隊後，不代表兩國關係會因此破裂或斷絕。他強調，這項夥伴關係是支持葉門國家重建努力的基石。

阿里米重申，未來採取的任何措施，都將著重於支持國家發展，維護國家統一，並加強結束政變和恢復國家機制的努力。

葉門 沙烏地阿拉伯

延伸閱讀

葉門南部派系傳遭沙烏地空襲後 利雅德號召各方對談

主計總處：總預算未審 影響部隊戰演訓與海巡值勤

模擬對蘇、中核攻擊 美軍曾於1970年代在沖繩周邊反覆投擲模擬氫彈

沙烏地、阿聯衝突加劇…葉門亞丁機場停飛 沙國代表團被拒降落

相關新聞

高市早苗涉台言論中日關係緊張 日媒調查：日企最擔心「這1事」

中日關係急凍下，據日媒共同社調查，在逾百家日本主要企業中，近半表示業務受到影響；另有3成9稱，若兩國關係進一步惡化，最擔...

新畫面曝！瑞士酒吧跨年惡火 火勢狂燒「民眾拿手機猛拍」錯失逃生機會

瑞士滑雪勝地克蘭蒙丹納的「星座」酒吧舉辦跨年派對時發生致命火災，檢方初步研判，火災很可能是女服務生手持的仙女棒過於靠近天...

談與高市早苗接觸經驗 駐日代表李逸洋：她的成功絕非偶然

駐日代表李逸洋今天在臉書分享親身接觸日本首相高市早苗的觀察，形容她在互動中眼神專注、全心傾聽、態度誠懇，讓對話對象真切感...

【即時短評】李在明訪問北京 實用外交的一場大考

李在明將成為第六位訪問中國大陸的南韓總統，由於朴槿惠跟文在寅不甚愉快的經驗被南韓保守派媒體加以渲染，主流媒體這次也是磨刀...

跨年當眾吻父親、參謁站主位 金正恩愛女展接班架式

北韓國家領導人金正恩在2026年到來之際，於1日前往錦繡山太陽宮，向開國領導人金日成與第二代領導人金正日，黨中央、最高人...

嗎啡上身？70多歲計程車司機暴衝 首爾鬧區1死13傷

1月2日下午6時許，首爾鐘路區鐘閣站附近發生嚴重交通事故。一輛計程車突然急加速，衝上人行道，先撞倒多名等待過馬路的行人，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。