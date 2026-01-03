阿聯稱部隊已全撤 葉門政府喊話兩國關係仍在

沙烏地阿拉伯去年12月底施壓，要求阿聯撤回駐葉門部隊後，阿聯於2日聲明表示，最後一批部隊已撤離葉門，並呼籲葉門緩和局勢。葉門總統領導委員會主席日前喊話，結束軍事關係將不致兩國關係破裂或斷絕。

沙烏地阿拉伯去年12月30日發表聲明，指責阿拉伯聯合大公國（阿聯）向葉門南部的分離主義組織「南方過渡委員會」（Southern Transitional Council）提供武器，並要求阿聯在24小時內停止在葉門的一切軍事存在。

沙烏地阿拉伯與阿聯向來共同合作對抗伊朗支持的葉門叛軍「青年運動」胡塞組織（Houthi），然而，沙國支持葉門政府，阿聯則支持分離主義勢力。近來葉門政府與分離組織爆發內鬥，致使沙國與阿聯這對盟友開始產生分裂。

埃及媒體「金字塔報」（Al Ahram）報導，阿聯國防部2日發表聲明表示，阿聯已結束其反恐部隊在葉門的駐紮行動；但阿聯仍致力於對話、緩和局勢以及國際社會支持的進程。阿聯認為這是實現和平的唯一可持續途徑。

金字塔報另報導，葉門總統領導委員會（Presidential Leadership Council，PLC）主席阿里米（Rashad Al-Alimi）1日表示，維護與沙烏地阿拉伯的戰略夥伴關係是國家責任。

報導指出，阿里米還宣布葉門進入為期90天的「緊急狀態」，包括72小時海陸空封鎖。此外，阿里米也取消與阿聯的聯合防禦協議（Joint DefenceAgreement）。

阿里米解釋說，最近的決定並非意圖升級局勢或進行報復，而是回應當前局勢，目標是「以和平或透過戰爭的方式」來重建葉門。

但阿里米也說，阿聯撤離原駐於葉門的軍隊後，不代表兩國關係會因此破裂或斷絕。他強調，這項夥伴關係是支持葉門國家重建努力的基石。

阿里米重申，未來採取的任何措施，都將著重於支持國家發展，維護國家統一，並加強結束政變和恢復國家機制的努力。