快訊

馬杜洛夫婦遭押送離境！從空襲運毒船到逮捕總統 美施壓委內瑞拉大事記

高市早苗涉台言論中日關係緊張 日媒調查：日企最擔心「這1事」

中央社／ 台北3日電
中日關係急凍下，據日媒共同社調查，在逾百家日本主要企業中，近半表示業務受到影響。情境示意圖。圖／新華社資料照
中日關係急凍下，據日媒共同社調查，在逾百家日本主要企業中，近半表示業務受到影響。情境示意圖。圖／新華社資料照

中日關係急凍下，據日媒共同社調查，在逾百家日本主要企業中，近半表示業務受到影響；另有3成9稱，若兩國關係進一步惡化，最擔心「駐華人員及家屬的人身安全」。

⭐2025總回顧

共同社中文網今天披露，共同社近期針對114家日本主要企業進行問卷調查，結果於2日出爐。

對於日本首相高市早苗稍早前涉台國會答辯導致日中關係惡化，近半的54家企業回答稱業務受到影響，其中31%的企業表示「有影響」、17%稱「影響較小」，回答「沒有影響」（4%）、「幾乎沒有影響」（8%）的企業僅13家。

在上述企業中，運輸、零售、能源、電機等行業普遍感到擔憂。許多受訪企業希望日本政府展開靈活而鍥而不捨的外交。

此外，在回答日中關係今後若進一步惡化時的擔憂事項時，39%稱「駐華人員及家屬的人身安全」，占比最高。報導分析，受訪日企可能聯想起2012年日本將釣魚台國有化時，中國各地爆發的反日遊行活動。

其後依次是「在華產品和服務的銷售額下降」（33%）以及「中國的工廠、店鋪及辦事處運營受阻」（26%）。

對於中國團客取消赴日旅遊的影響，23%的企業表示「訪日遊客減少導致產品和服務銷售額下滑」。

報導還提到，在自由記述欄目，日企味之素（Ajinomoto）表示「要求政府制定兼顧安全保障與經濟交流的政策」；三菱電機則說「希望致力於重要礦物等的穩定採購」。

中日關係 日本 高市早苗 民調

延伸閱讀

日大臣小野田紀美新年曬「溜滑梯影片」爆紅 網讚：可以無限循環

談與高市早苗接觸經驗 駐日代表李逸洋：她的成功絕非偶然

中國環台軍演 美退將批公開霸凌籲美台強化軍事合作

共軍軍演後美方反應受矚 學者分析：川普低調回應背後有這盤算

相關新聞

高市早苗涉台言論中日關係緊張 日媒調查：日企最擔心「這1事」

中日關係急凍下，據日媒共同社調查，在逾百家日本主要企業中，近半表示業務受到影響；另有3成9稱，若兩國關係進一步惡化，最擔...

新畫面曝！瑞士酒吧跨年惡火 火勢狂燒「民眾拿手機猛拍」錯失逃生機會

瑞士滑雪勝地克蘭蒙丹納的「星座」酒吧舉辦跨年派對時發生致命火災，檢方初步研判，火災很可能是女服務生手持的仙女棒過於靠近天...

談與高市早苗接觸經驗 駐日代表李逸洋：她的成功絕非偶然

駐日代表李逸洋今天在臉書分享親身接觸日本首相高市早苗的觀察，形容她在互動中眼神專注、全心傾聽、態度誠懇，讓對話對象真切感...

【即時短評】李在明訪問北京 實用外交的一場大考

李在明將成為第六位訪問中國大陸的南韓總統，由於朴槿惠跟文在寅不甚愉快的經驗被南韓保守派媒體加以渲染，主流媒體這次也是磨刀...

跨年當眾吻父親、參謁站主位 金正恩愛女展接班架式

北韓國家領導人金正恩在2026年到來之際，於1日前往錦繡山太陽宮，向開國領導人金日成與第二代領導人金正日，黨中央、最高人...

嗎啡上身？70多歲計程車司機暴衝 首爾鬧區1死13傷

1月2日下午6時許，首爾鐘路區鐘閣站附近發生嚴重交通事故。一輛計程車突然急加速，衝上人行道，先撞倒多名等待過馬路的行人，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。