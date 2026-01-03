高市早苗涉台言論中日關係緊張 日媒調查：日企最擔心「這1事」

中日關係急凍下，據日媒共同社調查，在逾百家日本主要企業中，近半表示業務受到影響；另有3成9稱，若兩國關係進一步惡化，最擔心「駐華人員及家屬的人身安全」。

共同社中文網今天披露，共同社近期針對114家日本主要企業進行問卷調查，結果於2日出爐。

對於日本首相高市早苗稍早前涉台國會答辯導致日中關係惡化，近半的54家企業回答稱業務受到影響，其中31%的企業表示「有影響」、17%稱「影響較小」，回答「沒有影響」（4%）、「幾乎沒有影響」（8%）的企業僅13家。

在上述企業中，運輸、零售、能源、電機等行業普遍感到擔憂。許多受訪企業希望日本政府展開靈活而鍥而不捨的外交。

此外，在回答日中關係今後若進一步惡化時的擔憂事項時，39%稱「駐華人員及家屬的人身安全」，占比最高。報導分析，受訪日企可能聯想起2012年日本將釣魚台國有化時，中國各地爆發的反日遊行活動。

其後依次是「在華產品和服務的銷售額下降」（33%）以及「中國的工廠、店鋪及辦事處運營受阻」（26%）。

對於中國團客取消赴日旅遊的影響，23%的企業表示「訪日遊客減少導致產品和服務銷售額下滑」。

報導還提到，在自由記述欄目，日企味之素（Ajinomoto）表示「要求政府制定兼顧安全保障與經濟交流的政策」；三菱電機則說「希望致力於重要礦物等的穩定採購」。