葉門南部派系傳遭沙烏地空襲後 利雅德號召各方對談

沙烏地阿拉伯外交部今天號召葉門南部各派系前來其首都利雅德出席1場「對話」。先前葉門分離主義勢力「南方過渡委員會」突然推動獨立，引發據稱沙烏地聯軍空襲並造成死亡。

法新社報導，沙烏地阿拉伯外交部透過社群媒體發布聲明，呼籲各方「在利雅德召開集結（葉門）所有南方派系的全面會議，討論針對南方訴求的公正解決方案」。利雅德還說，葉門政府已發出對談邀請。

沙烏地阿拉伯與阿拉伯聯合大公國多年來在葉門仍受政府控制的領土內支持不同派系，介入鄰國長期內戰。

其中阿聯支持的「南方過渡委員會」（SouthernTransitional Council，STC）正採取行動來宣告獨立組成另個國家，這會將阿拉伯半島最窮國葉門一分為二。

南方過渡委員會近幾週來已奪下大片領土，並已宣布計畫，將透過2年過渡程序在葉門南部建立另個國家。

南方過渡委員會昨天則指稱，以沙烏地阿拉伯為首的聯軍昨天對其發動空襲，造成20人死亡。

沙烏地阿拉伯為了將葉門叛軍「青年運動」（Houthi）逐出葉門北部，2015年支持組成了1支聯軍。

但葉門政府與青年運動間的殘酷內戰已打了10年，青年運動仍穩守葉門北部，葉門南部則有沙烏地和阿聯各自支持的派系相互攻擊。