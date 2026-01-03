快訊

違規遭勸惱羞？傳正駕駛痛毆副機長 長榮：正駕駛暫停派飛調查

太辣！術後減4公斤 楊丞琳「胸前兩片布」現身美成這樣

全飛機等她一個？婦人機上狂喊「抓我」 飛機延誤逾1小時旅客氣炸

葉門南部派系傳遭沙烏地空襲後 利雅德號召各方對談

中央社／ 利雅德3日綜合外電報導

沙烏地阿拉伯外交部今天號召葉門南部各派系前來其首都利雅德出席1場「對話」。先前葉門分離主義勢力「南方過渡委員會」突然推動獨立，引發據稱沙烏地聯軍空襲並造成死亡。

⭐2025總回顧

法新社報導，沙烏地阿拉伯外交部透過社群媒體發布聲明，呼籲各方「在利雅德召開集結（葉門）所有南方派系的全面會議，討論針對南方訴求的公正解決方案」。利雅德還說，葉門政府已發出對談邀請。

沙烏地阿拉伯與阿拉伯聯合大公國多年來在葉門仍受政府控制的領土內支持不同派系，介入鄰國長期內戰。

其中阿聯支持的「南方過渡委員會」（SouthernTransitional Council，STC）正採取行動來宣告獨立組成另個國家，這會將阿拉伯半島最窮國葉門一分為二。

南方過渡委員會近幾週來已奪下大片領土，並已宣布計畫，將透過2年過渡程序在葉門南部建立另個國家。

南方過渡委員會昨天則指稱，以沙烏地阿拉伯為首的聯軍昨天對其發動空襲，造成20人死亡。

沙烏地阿拉伯為了將葉門叛軍「青年運動」（Houthi）逐出葉門北部，2015年支持組成了1支聯軍。

但葉門政府與青年運動間的殘酷內戰已打了10年，青年運動仍穩守葉門北部，葉門南部則有沙烏地和阿聯各自支持的派系相互攻擊。

葉門 沙烏地阿拉伯

延伸閱讀

美發動大規模空襲！委內瑞拉總統馬杜洛被抓獲 魯比歐：將在美國受審

傳川普下令空襲委內瑞拉 委國政府轟美國「軍事侵略」

委內瑞拉疑遭美空襲 總統馬杜洛宣布「國家進入緊急狀態」

美媒：川普下令空襲委內瑞拉軍事設施 首都傳至少7聲爆炸、有飛機飛過

相關新聞

新畫面曝！瑞士酒吧跨年惡火 火勢狂燒「民眾拿手機猛拍」錯失逃生機會

瑞士滑雪勝地克蘭蒙丹納的「星座」酒吧舉辦跨年派對時發生致命火災，檢方初步研判，火災很可能是女服務生手持的仙女棒過於靠近天...

談與高市早苗接觸經驗 駐日代表李逸洋：她的成功絕非偶然

駐日代表李逸洋今天在臉書分享親身接觸日本首相高市早苗的觀察，形容她在互動中眼神專注、全心傾聽、態度誠懇，讓對話對象真切感...

【即時短評】李在明訪問北京 實用外交的一場大考

李在明將成為第六位訪問中國大陸的南韓總統，由於朴槿惠跟文在寅不甚愉快的經驗被南韓保守派媒體加以渲染，主流媒體這次也是磨刀...

跨年當眾吻父親、參謁站主位 金正恩愛女展接班架式

北韓國家領導人金正恩在2026年到來之際，於1日前往錦繡山太陽宮，向開國領導人金日成與第二代領導人金正日，黨中央、最高人...

嗎啡上身？70多歲計程車司機暴衝 首爾鬧區1死13傷

1月2日下午6時許，首爾鐘路區鐘閣站附近發生嚴重交通事故。一輛計程車突然急加速，衝上人行道，先撞倒多名等待過馬路的行人，...

川普放話「上膛待命」營救伊朗示威群眾 美官員：僅強烈警告

伊朗國內因經濟與財政的雙重困境引爆反政府示威潮，美國總統川普2日在真實社群發文揚言，若伊朗當局殺害抗議人士，美國將「前去...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。