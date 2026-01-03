傳川普下令空襲委內瑞拉 委國政府轟美國「軍事侵略」

快訊

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
委內瑞拉卡拉卡斯最大軍事基地提烏納要塞3日在一連串爆炸後，可見火光竄出。法新社
委內瑞拉卡拉卡斯最大軍事基地提烏納要塞3日在一連串爆炸後，可見火光竄出。法新社

路透和法新社3日報導，委內瑞拉總統馬杜洛的政府3日稍早聲明表示，委國拒絕接受美國的「軍事侵略」。

上述聲明指稱，委國首都卡拉卡斯及米蘭達州、阿拉瓜州和拉圭拉州都發生攻擊事件；馬杜洛已為此宣布全國緊急狀態，並呼籲相關社會和政治勢力「啟動動員計畫」。該聲明也說，「委國拒絕、不接受並向國際社會譴責美國現任政府，對委國領土和人民犯下的極嚴重軍事侵略」。

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）記者稍早在社群媒體X引述幾位美國官員透露，美國總統川普已下令空襲委國軍事設施等地。

「美國總統川普下令襲擊委內瑞拉。」委內瑞拉在當地時間1月3日凌晨，首都卡拉卡斯（Caracas）傳出至少7次劇烈爆炸聲，境內多個州的民用與軍事設施遭到攻擊，總統馬杜羅（Nicolás Maduro）正式宣佈全國進入緊急狀態。美國已經正式對外表示，這是總統川普親自下令對委內瑞拉發動攻擊。繼承強人威權政治的委內瑞拉總統馬杜羅，過去一直是委國反對派和華府欲除之而後快的必殺對象，此次攻擊行動是否有可能動搖馬杜羅政權？

