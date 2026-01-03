委內瑞拉疑遭美空襲 總統馬杜洛宣布「國家進入緊急狀態」

「美國總統川普下令襲擊委內瑞拉。」委內瑞拉在當地時間1月3日凌晨，首都卡拉卡斯（Caracas）傳出至少7次劇烈爆炸聲，境內多個州的民用與軍事設施遭到攻擊，總統馬杜羅（Nicolás Maduro）正式宣佈全國進入緊急狀態。美國已經正式對外表示，這是總統川普親自下令對委內瑞拉發動攻擊。繼承強人威權政治的委內瑞拉總統馬杜羅，過去一直是委國反對派和華府欲除之而後快的必殺對象，此次攻擊行動是否有可能動搖馬杜羅政權？

2026-01-03 16:59