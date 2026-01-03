快訊

川普下令攻擊委內瑞拉，準備推翻馬杜羅政權？

傳川普下令空襲…委內瑞拉進入緊急狀態 政府怒轟美國「軍事侵略」

捲謝侑芯命案停工2個月 黃明志高調宣布「復工」曝下一步動作

委內瑞拉疑遭美空襲 總統馬杜洛宣布「國家進入緊急狀態」

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
委內瑞拉總統馬杜洛去年12月28日在委國拉圭拉發言。路透
委內瑞拉總統馬杜洛去年12月28日在委國拉圭拉發言。路透

路透3日報導，委內瑞拉政府說，委國總統馬杜洛已宣布全國緊急狀態。美國哥倫比亞廣播公司記者稍早在社群媒體X引述美國官員透露，美國總統川普已下令空襲委國軍事設施等地。

⭐2025總回顧

委國政府並說，美國不會成功奪取委國的資源。

委國首都卡拉卡斯當地時間3日凌晨2時（台灣時間下午2時）左右竄出濃煙並發出巨大爆炸聲，法新社等外媒指出，現場可聽見疑似飛機從上空掠過的聲音。

【中央社／卡拉卡斯3日綜合外電報導】

委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）今天宣布，國家進入緊急狀態，以因應所謂美國對於委國首都卡拉卡斯的「極為嚴重軍事侵略」。

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）報導，委內瑞拉政府的聲明指出，「全國必須積極行動起來，以擊敗這次帝國主義侵略」，並呼籲聯合國安全理事會（United Nations Security Council）立即召開會議。

路透社報導，委內瑞拉政府聲明還提到，米蘭達州（Miranda）、阿拉瓜州（Aragua）和拉圭拉州（LaGuaira）也遭到襲擊。

委內瑞拉首都卡拉卡斯今天凌晨傳出多起爆炸，並能聽到飛機低空飛越的聲音，包含軍事設施在內的一些區域出現停電狀況。

