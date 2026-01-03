聽新聞
0:00 / 0:00
委內瑞拉疑遭美空襲 總統馬杜洛宣布「國家進入緊急狀態」
路透3日報導，委內瑞拉政府說，委國總統馬杜洛已宣布全國緊急狀態。美國哥倫比亞廣播公司記者稍早在社群媒體X引述美國官員透露，美國總統川普已下令空襲委國軍事設施等地。
⭐2025總回顧
委國政府並說，美國不會成功奪取委國的資源。
委國首都卡拉卡斯當地時間3日凌晨2時（台灣時間下午2時）左右竄出濃煙並發出巨大爆炸聲，法新社等外媒指出，現場可聽見疑似飛機從上空掠過的聲音。
【中央社／卡拉卡斯3日綜合外電報導】
委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）今天宣布，國家進入緊急狀態，以因應所謂美國對於委國首都卡拉卡斯的「極為嚴重軍事侵略」。
美國哥倫比亞廣播公司（CBS）報導，委內瑞拉政府的聲明指出，「全國必須積極行動起來，以擊敗這次帝國主義侵略」，並呼籲聯合國安全理事會（United Nations Security Council）立即召開會議。
路透社報導，委內瑞拉政府聲明還提到，米蘭達州（Miranda）、阿拉瓜州（Aragua）和拉圭拉州（LaGuaira）也遭到襲擊。
委內瑞拉首都卡拉卡斯今天凌晨傳出多起爆炸，並能聽到飛機低空飛越的聲音，包含軍事設施在內的一些區域出現停電狀況。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言