新畫面曝！瑞士酒吧跨年惡火 火勢狂燒「民眾拿手機猛拍」錯失逃生機會

瑞士滑雪勝地克蘭蒙丹納的「星座」酒吧舉辦跨年派對時發生致命火災，檢方初步研判，火災很可能是女服務生手持的仙女棒過於靠近天花板所引發，一段令人怵目驚心的新曝光影像顯示，就在火焰在天花板上蔓延，現場的年輕人卻忙著拿手機狂拍，白白錯失關鍵幾秒鐘的逃生機會。

Incendi en una estació d'esquí suïssa: aquest és el moment en què s'haurien originat les flames a l'interior del bar https://t.co/PwUdoBfdbf



Imatges: Ferdinand du beaudiez pic.twitter.com/YYI57ZxS3n — 3CatInfo (@3CatInfo) 2026年1月2日

每日郵報報導，這隻影片由法國學生杜博迪耶（Ferdinand Du Beaudiez）拍攝。畫面顯示，當火焰席捲「星座」酒吧時，人群仍持續唱歌、跳舞並大聲喧鬧，對頭頂上逐步累積的危險渾然不覺。隨著火勢不斷擴大，仍可見到多人舉起手機，顯然沒有意識到自己正在拍下大難臨頭前的時刻。

儘管現場有人驚慌地嘗試滅火，但火勢在短短幾秒內便完全失控，爆發成致命火球，瞬間吞噬擠滿人群的酒吧。杜博迪耶一度成功逃出，卻隨即勇敢地兩度折返燃燒中的酒吧地下室，試圖救出弟弟與女友，在濃煙與混亂中嘗試將人拖出，並在樓梯間發現一名嚴重燒傷的人倒臥在地，甚至無法辨認性別。他說：「衣服都燒毀了，只能看見牙齒。」

現年19歲的杜博迪耶回憶，這場跨年派對一開始氣氛相當歡樂，他與朋友一行7人起初坐在一樓的露台上，隨後在一樓與地下室之間來回走動。他說：「當時，我看到有人點了那些香檳，女服務生把香檳瓶扛在肩上，上面插著仙女棒，接著其中一支仙女棒點燃由隔熱泡棉製成的天花板。」

杜博迪耶看到天花板起火後，便躲到吧台下面，在小冰箱裡找到幾瓶水試圖滅火，但火勢已經蔓延到整個天花板。眼見潑水無效，他跑下樓抓住女友的手臂，對眾人大喊快出去，並用盡全力將女友推上樓梯，卻因人潮過於擁擠而被迫鬆手，自己也因此跌倒。

他說：「我到達樓梯頂端後，整個人趴倒在地，第一個本能反應是用手臂遮住臉並閉上眼睛。我猜這時有人打開前門，大量空氣湧入，反而助長火勢，火焰隨即變成火球。我感覺火球從頭頂掠過，輕微燒到脖子。就在那一刻，火勢耗盡所有可呼吸的空氣，我完全無法呼吸。」

杜博迪耶說，就在幾乎走投無路之際，他抓住桌腳將自己拉出火場，卻發現當時找不到任何人，隨後鼓起勇氣再次返回火海，希望能救出弟弟與女友。他說：「我回到裡面，我找到一個人，希望他只是昏迷過去，祈禱他還活著。我在樓梯上抓住他，把他拖了出去。消防員隨後將他接手帶走，但仍然找不到其他人。我又回到裡面，卻已經無法呼吸。」

最終，現場濃煙密布迫使他再度退出來，並發現一名朋友嚴重燒傷，隨後也找到女友，當時她完全陷入震驚狀態，並告知他的弟弟與朋友們在附近。他說，弟弟目前仍在醫院昏迷，屬於傷者之一，但預期可以康復。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康