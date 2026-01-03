快訊

川普曾預告出手！委內瑞拉首都清晨多起爆炸「窗戶都在震」 部分市區停電

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
路透取得第三方影片的擷圖顯示，委內瑞拉首都卡拉卡斯3日清晨發生連環爆炸，濃煙直衝天際。路透社
美國總統川普曾多次警告，美國正準備針對委內瑞拉涉嫌的毒品販運網絡採取新的行動，並稱對陸地目標的打擊將「很快」展開。CNN採訪團隊3日清晨在委內瑞拉首都卡拉卡斯目擊多起爆炸事件，並回報部分市區停電。

第一起爆炸約發生在當地時間凌晨1時50分，CNN西語頻道記者赫南德斯（Osmary Hernandez）表示：「其中一次爆炸非常猛烈，我的窗戶在爆炸後都在震動。」目前爆炸原因仍不清楚，但卡拉卡斯多個市區一度停電，CNN記者並在爆炸後聽到飛機的聲音。

CNN取得並驗證的一段影像顯示，在城市燈光映照下，夜空中升起兩道濃煙，其中一道煙柱底部可見橘色光芒。隨後，另一處地點短暫出現一道閃光，接著傳來低沉的爆鳴聲。委內瑞拉媒體報導指出，卡拉卡斯以北的臨海州份拉瓜伊拉（La Guaira），以及米蘭達州沿海城市伊格羅特（Higuerote），也聽到了爆炸聲。

CNN已向白宮、國務院及五角大廈尋求回應。

紐約時報報導，哥倫比亞總統裴卓在社群媒體發文，指控美國開始轟炸委內瑞拉：「此刻他們正在轟炸卡拉卡斯。全世界注意，他們已對委內瑞拉發動攻擊。他們正以飛彈進行轟炸。」

紐時指出，目前為止無人承認或有證據顯示，這些爆炸是由軍事行動造成。五角大廈發言人將所有相關問題轉給白宮。白宮拒絕就報導發表評論。

