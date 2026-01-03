快訊

【即時短評】李在明訪問北京 實用外交的一場大考

聯合報／ 編譯張佑生
去年11月1日，南韓總統李在明（右）在APEC慶州峰會以地主身分接待中國大陸國家主席習近平（左）。法新社
去年11月1日，南韓總統李在明（右）在APEC慶州峰會以地主身分接待中國大陸國家主席習近平（左）。法新社

李在明將成為第六位訪問中國大陸的南韓總統，由於朴槿惠跟文在寅不甚愉快的經驗被南韓保守派媒體加以渲染，主流媒體這次也是磨刀霍霍，中央日報社論就說，這次訪問是李在明「實用外交」的大考。

南韓與中華民國斷交後，金泳三成為首位訪問北京的南韓總統，金大中、盧武鉉先後造訪，堪稱賓主盡歡。朴槿惠訪問期間也沒問題，雙邊關係甚至處於蜜月期，壞就壞在朴槿惠回國後，為因應北韓頻頻試爆核武與試射飛彈，同意美軍部署薩德反飛彈系統，北京視薩德的雷達威脅其戰略核武部署，勸阻無效後，限韓令等一攬子制裁措施出手，雙邊關係急轉直下，保守派媒體稱為「昂貴教訓」。

文在寅訪問時，與習近平會談並獲得國宴款待，已是最高規格。南韓保守派媒體仍以「冷遇」、「獨食」、「外交慘事」形容。原因是雙方並無聯合記者會和聯合聲明、無高規格歡迎儀式，文在寅抵達當天中午，中方並未安排午宴，南韓記者遭北京中國保安動粗。主因是薩德問題未解，中國未明確承諾解除限韓令，雙方要發什麼聯合聲明？文在寅見到習近平並會談且獲國宴款待，保守派媒體要小題大作，青瓦台也沒辦法。

中央日報社論特別舉朴槿惠跟文在寅做例子，提醒李在明不要重蹈覆轍。李在明上任後強調「國益中心實用外交」，試圖在安保上維持韓美日合作，經濟上恢復韓中關係。此次訪中，正是這一策略的體現：希望解禁限韓令、穩定供應鏈、爭取中國在北韓問題上的建設性角色。

但訪問前中國大規模圍台軍演、要求南韓明確支持「一個中國」原則，中日關係因台灣問題惡化，中國明顯想拉攏南韓分化韓日美同盟。日本媒體直指「中國意圖製造韓日裂痕」。李在明訪中後傳聞預計本月中旬訪日，必須小心避免被視為「先中後日」而刺激日本或美國。南韓必須不斷維持平衡，沒有絕對自主空間。此一宿命，青瓦台主人沒有幻想。

南韓 中日關係 李在明

