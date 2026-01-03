嗎啡上身？70多歲計程車司機暴衝 首爾鬧區1死13傷

1月2日下午6時許，首爾鐘路區鐘閣站附近發生嚴重交通事故。一輛計程車突然急加速，衝上人行道，先撞倒多名等待過馬路的行人，再撞擊電線杆，最後追尾兩輛停等紅燈的轎車。事故造成1死13傷，死亡的是一名40多歲韓國女性，送醫後心臟停跳不治。其餘傷者包括計程車內3名乘客、6名行人，其中5名外國人，及兩輛轎車內5人，幸無其他生命危險。

東亞日報報導，肇事司機為70多歲男性，事故後警方現場快篩發現其尿液呈嗎啡陽性反應。嗎啡屬醫療用麻醉止痛藥，可能導致嗜睡、暈眩或幻覺。司機在醫院急診後，於3日凌晨3時15分遭警方緊急逮捕，罪名為「交通事故致死傷特別法」。警方已將樣本送國立科學調查研究院精檢，確認是否來自合法處方藥。

近年南韓「藥駕」事故快速增加，2022年吊銷駕照僅80件，2024年已達164件；相關事故從2019年的2件激增至2024年的23件。近期案例包括藝人李京圭因感冒藥及恐慌症藥物駕車被罰200萬韓元，一名30多歲網路主播也因安眠藥藥駕遭拘。社會關注藥駕隱憂，特別是常見感冒藥、安眠藥可能引發暈眩。

為因應藥駕問題，南韓將於今年4月修訂《道路交通法》，把易引起暈眩的常見藥物納入處罰範圍，最高可處5年徒刑或2000萬韓元（約新台幣43.5萬元）罰金（現行最高3年或1000萬）。警方正與食藥署、醫師藥師協會合作，要求處方箋及藥袋標示「禁止駕駛」警告，加強宣導。這起鐘閣站事故再度敲響警鐘，提醒用藥後駕車的嚴重風險。