模擬對蘇、中核攻擊 美軍曾於1970年代在沖繩周邊反覆投擲模擬氫彈

據日本共同社，共同社近日從解密的美國官方文件獲悉，駐日美軍1971年因擔心日方發現其在岩國基地（山口縣岩國市）進行的假想使用核武器的訓練，將訓練用的模擬核彈秘密轉移到當時處於美軍佔領下的沖繩。此舉事實上構成隱瞞，但馬詭凸顯美軍曾在高度警惕對核武禁忌情緒強烈的日本輿論的同時，構築針對擁核國蘇聯和中國的核武攻擊態勢。

報導稱，圍繞駐日美軍，1971至1974年期間，岩國的航空部隊在沖繩本島週邊反覆投下模擬氫彈一事已被曝光。官方文件也印證，顯示美軍曾在岩國進行了為航空器搭載核武的訓練。

這份官方文件是沖繩的美國海軍陸戰隊第三、兩棲部隊1971年6月發給太平洋艦隊海軍司令的電報。文件已解密，保存在美國國家檔案館。

電報顯示，1971年5月軍隊紀念日前，設在岩國的美軍第一海軍陸戰航空團司令部察覺到了「以獲取核相關情報為目的」的多次情報專家活動，於是航空團的司令即命令將模擬核彈從岩國「秘密且迅速地移動」到那霸的美軍設施。

報導說，在日本國內，當時的社會黨曾在1971年11月的國會上就此追問政府，稱「5月疑似有核武從岩國轉移到沖繩」。當時的日本政府沒有提及模擬核彈，僅答辯「日本沒有核」。

報導稱，由於當時已接近1972年5月美國準備歸還沖繩的時間，日本國民對沖繩高度關注，駐日美軍擔心在沖繩的訓練也有可能被日本媒體拍攝。

在岩國進行核子搭載訓練的是美軍第一海軍陸戰航空團的攻擊機部隊，以及監視朝鮮半島週邊動向的海軍第六艦隊航空團的巡邏機部隊。電報稱，第一海軍陸戰航空團將在1971年7月承擔針對蘇聯和中國的核戰單一綜合作戰計畫（SIOP）任務，「搭載訓練對於完全執行核子任務不可或缺」。