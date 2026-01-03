快訊

寒流冰雪奇緣！負1.2 ℃「武陵農場」藤花園化身冰晶宮超美

近年勞退基金收益驚人 愈來愈多人「捨不得一次領」

古天樂驚傳病倒！宣傳「尋秦記」操到送醫　同劇女星也喊累

聽新聞
0:00 / 0:00

模擬對蘇、中核攻擊 美軍曾於1970年代在沖繩周邊反覆投擲模擬氫彈

聯合報／ 記者黃國樑/即時報導
1972年5月從山口縣岩國基地起飛的戰機。圖／共同社
1972年5月從山口縣岩國基地起飛的戰機。圖／共同社

日本共同社，共同社近日從解密的美國官方文件獲悉，駐日美軍1971年因擔心日方發現其在岩國基地（山口縣岩國市）進行的假想使用核武器的訓練，將訓練用的模擬核彈秘密轉移到當時處於美軍佔領下的沖繩。此舉事實上構成隱瞞，但馬詭凸顯美軍曾在高度警惕對核武禁忌情緒強烈的日本輿論的同時，構築針對擁核國蘇聯和中國的核武攻擊態勢。

⭐2025總回顧

報導稱，圍繞駐日美軍，1971至1974年期間，岩國的航空部隊在沖繩本島週邊反覆投下模擬氫彈一事已被曝光。官方文件也印證，顯示美軍曾在岩國進行了為航空器搭載核武的訓練。

這份官方文件是沖繩的美國海軍陸戰隊第三、兩棲部隊1971年6月發給太平洋艦隊海軍司令的電報。文件已解密，保存在美國國家檔案館。

電報顯示，1971年5月軍隊紀念日前，設在岩國的美軍第一海軍陸戰航空團司令部察覺到了「以獲取核相關情報為目的」的多次情報專家活動，於是航空團的司令即命令將模擬核彈從岩國「秘密且迅速地移動」到那霸的美軍設施。

報導說，在日本國內，當時的社會黨曾在1971年11月的國會上就此追問政府，稱「5月疑似有核武從岩國轉移到沖繩」。當時的日本政府沒有提及模擬核彈，僅答辯「日本沒有核」。

報導稱，由於當時已接近1972年5月美國準備歸還沖繩的時間，日本國民對沖繩高度關注，駐日美軍擔心在沖繩的訓練也有可能被日本媒體拍攝。

在岩國進行核子搭載訓練的是美軍第一海軍陸戰航空團的攻擊機部隊，以及監視朝鮮半島週邊動向的海軍第六艦隊航空團的巡邏機部隊。電報稱，第一海軍陸戰航空團將在1971年7月承擔針對蘇聯和中國的核戰單一綜合作戰計畫（SIOP）任務，「搭載訓練對於完全執行核子任務不可或缺」。

美軍 日本 沖繩 核武

延伸閱讀

海軍昔內鬥遺珠趙建國重返核心 藉電展室升中將專業受質疑

大陸「有點被包圍」現在想突破第一島鏈！WSJ：台灣命運與美日緊綁

中國社媒流傳質疑沖繩主權影片 日本政府反駁

加薪也請不到本國人！日本首批外籍公車駕駛來了 東京、沖繩同步上路

相關新聞

川普放話「上膛待命」營救伊朗示威群眾 美官員：僅強烈警告

伊朗國內因經濟與財政的雙重困境引爆反政府示威潮，美國總統川普2日在真實社群發文揚言，若伊朗當局殺害抗議人士，美國將「前去...

瑞士酒吧惡火他提前離場救自己一命 重返火場一舉動成救人英雄

瑞士滑雪勝地克蘭蒙丹納的「星座」（Le Constellation）酒吧舉辦跨年派對，17歲青年費雪（Nestor Fi...

嗎啡上身？70多歲計程車司機暴衝 首爾鬧區1死13傷

1月2日下午6時許，首爾鐘路區鐘閣站附近發生嚴重交通事故。一輛計程車突然急加速，衝上人行道，先撞倒多名等待過馬路的行人，...

模擬對蘇、中核攻擊 美軍曾於1970年代在沖繩周邊反覆投擲模擬氫彈

據日本共同社，共同社近日從解密的美國官方文件獲悉，駐日美軍1971年因擔心日方發現其在岩國基地（山口縣岩國市）進行的假想...

瑞士檢初判仙女棒釀火災 酒吧老闆：一切按規定

瑞士滑雪勝地酒吧跨年派對火災造成約40人喪生，檢方今天表示，很可能是有人在覆有泡棉的天花板下揮舞仙女棒引起，但酒吧老闆堅...

美期中選舉AI戰開打 科技大亨砸銀彈阻反AI候選人當選

美國科技公司正全力衝刺發展AI，並獲得美國總統川普力挺。不過，美國政界也有一股反AI聲浪，主張控管AI發展，而且不分黨派。為了削弱這股勢力，一些科技大亨組成募款無上限的「超級政治行動委員會」（super PACs），欲以雄厚的財力影響2026年期中選舉，把反AI的候選人拉下馬。儘管美國反AI與挺AI勢力不分黨派，有關AI的辯論勢必成為期中選舉的熱門議題，而且影響深遠。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。