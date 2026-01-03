瑞士檢初判仙女棒釀火災 酒吧老闆：一切按規定

瑞士滑雪勝地酒吧跨年派對火災造成約40人喪生，檢方今天表示，很可能是有人在覆有泡棉的天花板下揮舞仙女棒引起，但酒吧老闆堅稱一切都有按照安全規定。

法新社報導，瑞士滑雪勝地克蘭蒙丹納（Crans-Montana）星座酒吧（Le Constellation）元旦凌晨發生火災，調查人員查看手機錄影及訪談倖存者後將調查焦點鎖定仙女棒。

酒吧狂歡客上傳網路的部分畫面顯示，有人將插著仙女棒的香檳瓶高舉至酒吧低矮的天花板附近。這家地下酒吧天花板覆有隔音泡棉。

影片中可見泡棉起火，但許多年輕顧客仍持續跳舞，並未意識自己身處險境。畫面也拍到一名年輕男子試圖用大塊白布撲滅火焰。

瓦萊邦（Valais）檢察長皮盧（Beatrice Pilloud）在記者會上說：「一切跡象顯示火災是仙女棒或仙女棒蠟燭（高舉接近天花板）引起。」

狂歡客意識到危險時，現場一片混亂，影片可見眾人紛亂奔逃，尖叫聲此起彼落。目擊者描述景象駭人，有人奮力打破窗戶逃生，還有重度燒燙傷者湧向街頭。

119名倖存者中多數情況危急，瑞士醫院不堪負荷，數十人被送往鄰近歐洲國家接受專業燒燙傷治療。

●安全規範成焦點

法國老闆莫瑞提（Jacques Moretti）自2015年起與妻子潔西卡（Jessica）共同經營這家酒吧，他告訴瑞士「日內瓦論壇報」（Tribune de Geneve），酒吧「10年來接受過3次檢查」。他說：「一切都有按照安全規定。」

根據媒體報導，莫瑞提事發時不在酒吧內，而是在另一家店。潔西卡則是在酒吧內受到輕傷，但已返家。

莫瑞提告訴「20分鐘」（20minutes）新聞網站，他們夫妻倆都無比悲痛，「我們無法入睡，也吃不下東西」。他強調他們正全力配合調查，「我們會盡一切努力協助釐清起因」。

然而皮盧表示，調查重點之一是相關安全標準是否落實。她說，莫瑞提夫婦已以「證人」身分接受訊問，現階段尚未認定法律責任歸屬。

酒吧起火時究竟有多少人在場，目前仍無確切數字。根據克蘭蒙丹納官網，星座酒吧可容納300人，露台還可容納40人。

●死傷者國籍與轉送治療情況

瑞士有關當局稱釐清所有罹難者身分可能需要數天時間，家屬與親友只能苦等消息。鑒於克蘭蒙丹納是國際知名滑雪勝地，罹難者預計包括外籍人士。

女子布羅達德（Laetitia Brodard）表示，她的16歲兒子亞瑟（Arthur）在失聯前傳來最後一則簡訊寫道：「媽媽，新年快樂，我愛妳。」

她今天在酒吧附近的臨時悼念區告訴媒體：「已經過了40小時。孩子們失聯40個小時，現在應該要有答案了。」

瑞士有關當局也在設法確認嚴重燒燙傷倖存者的身分。瓦萊邦警方告訴媒體，119名傷者中已有113人確認身分，相關人員正「努力不懈」完成後續工作。

傷者國籍方面，71人為瑞士籍、14人法國籍、11人義大利籍、4人塞爾維亞籍，以及波士尼亞、比利時、波蘭、葡萄牙及盧森堡公民各1人。警方說，還有14人國籍待查。

比利時、法國、德國、義大利、盧森堡及羅馬尼亞等國正協助收治燒燙傷患者，歐盟危機管理事務執委拉碧（Hadja Lahbib）表示已有24人被轉送治療。瑞士瓦萊邦政府首長芮納（Mathias Reynard）說，大約50人最終將被送往國外治療。

瓦萊邦醫院系統主管告訴法新社，傷患不僅有燒燙傷，還有人骨折或窒息症狀，可能是在驚慌逃生時發生。多起案例中，傷者不僅外部燒傷，還有吸入性灼傷，這種呼吸道受損傷勢極其複雜且難以治療。