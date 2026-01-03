快訊

影／墨西哥6.5強震！總統中斷記者會被迫撤離、男子疏散不慎跌倒身亡

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
墨西哥當地時間1月2日上午8時左右發生規模6.5的地震，墨西哥市一名飯店客人與工作人員一同撤離後，坐在街頭使用手機。法新社
墨西哥當地時間1月2日上午8時左右發生規模6.5的地震，墨西哥市一名飯店客人與工作人員一同撤離後，坐在街頭使用手機。法新社

墨西哥當地時間2日上午8時左右發生規模6.5的地震，撼動首都墨西哥城及太平洋沿岸的一處熱門景點，造成至少2人死亡，震央附近一座小鎮出現中度破壞，總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）的晨間例行記者會也被迫中斷。

⭐2025總回顧

法新社報導，美國地質調查所（USGS）表示，此次地震震央位於主要港口與海灘度假勝地阿卡普爾科（Acapulco）附近，北方約400公里外的墨西哥市也明顯有感，警報聲促使民眾湧上街頭避難，並打亂周末假期的行程。

根據報導，薛恩鮑姆一度被迫撤離總統府。墨西哥城市政府表示，一名60歲男子從二樓公寓疏散時不慎跌倒身亡。市長布魯加達（Clara Brugada）在社群媒體上表示，另有12人受傷，但並未傳出重大災損。

儘管薛恩鮑姆表示，目前尚未接獲立即出現重大災損的通報，但震央位於格雷羅州（Guerrero）聖馬科斯（San Marcos）西南方14公里處，對當地的影響顯而易見。「X」上流傳的影像顯示，多顆巨石滾落至道路中央，樓梯間磁磚大面積剝落，便利商店貨架上的商品也散落一地。

格雷羅州州長薩爾加多（Evelyn Salgado）說，一名50多歲婦女因房屋倒塌被壓而喪命。聖馬科斯市長卡斯蒂略（Misael Lorenzo Castillo）表示，約有50棟房屋被毀，「所有房屋都出現裂縫」，居民則向記者展示家中牆壁的裂痕以及倒塌的牆段。

當地居民莫雷諾（Rogelio Moreno）站在受損的住家前哀嘆道：「聖馬科斯遭受嚴重衝擊，滿目瘡痍。」

