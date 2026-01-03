快訊

竹縣長藍營初選徐欣瑩vs.陳見賢 派系憂再現鍾東錦模式

中職／璀璨1季、1個國際賽 吳哲源引退：能驕傲說自己曾是職棒球員

雙北公車捷運「手機掃碼」今上路！教你快速上手

聽新聞
0:00 / 0:00

巴西2026大選 美國因素成關注焦點

中央社／ 聖保羅2日專電
巴西現任總統魯拉。歐新社
巴西現任總統魯拉。歐新社

2026年拉丁美洲多國將舉行總統及國會選舉，其中巴西的選戰備受矚目。分析指出，美國總統川普近年多次介入區域選舉，可能在巴西及哥倫比亞等大國再度施加影響，引發外界關注。

⭐2025總回顧

根據BBC巴西新聞網今天報導，巴西將於10月4日舉行大選，若無候選人首輪過半，將於25日舉行第二輪投票。現任總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）預料將尋求連任。儘管年逾八旬，魯拉仍維持一定支持度，並在去年與川普（Donald Trump）的貿易衝突中塑造「捍衛國家主權」形象，成功扭轉民調頹勢。

右派陣營前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）則因涉企圖政變遭判刑而陷入分裂。波索納洛推舉其子、參議員佛拉維奧（Flávio Bolsonaro）參選，但黨內尚有多位州長被視為可能人選，包括聖保羅州長福瑞塔斯（Tarcísio de Freitas）。政治學者認為，若右派無法整合，魯拉有望在首輪即勝出，創下巴西總統選舉首度「第一輪即當選」的紀錄。

報導指出，川普政府近年在拉美選舉中展現強硬手段。去年他曾警告阿根廷與宏都拉斯若右派失利，美國將削減援助，最終兩國選舉結果皆符合川普期待。專家指出，川普對巴西的態度出現微妙轉變，先前因波索納洛案與魯拉對立，後來又達成和解，取消部分貿易制裁，這使巴西成為少數川普與左派政府維持合作的案例。

然而，報導引述觀察人士提醒，若魯拉因健康或其他因素無法參選，巴西左派恐陷入領導真空。若巴西或哥倫比亞的左派政府在今年選舉失利，將可能進一步削弱拉美左派在區域的力量。

巴西 川普

延伸閱讀

半年2度健檢引關注 川普坦承長期服用過量阿斯匹靈

川普：伊朗若殺害示威者 美將前往救援

共軍軍演後美方反應受矚 學者分析：川普低調回應背後有這盤算

美日熱線！川普晚間與高市早苗通話 談訪美行程、印太情勢等議題

相關新聞

影／墨西哥6.5強震！總統中斷記者會被迫撤離、男子疏散不慎跌倒身亡

墨西哥當地時間2日上午8時左右發生規模6.5的地震，撼動首都墨西哥城及太平洋沿岸的一處熱門景點，造成至少2人死亡，震央附...

瑞士惡火檢方初判仙女棒引發 醫師揭「閃燃」與「回燃」造成嚴重傷勢

瑞士滑雪勝地克蘭蒙丹納的「星座」酒吧1日舉辦跨年派對時發生致命火災，造成至少40人喪生。檢方指出，火災很可能是因手持的仙...

李在明訪中倒數：限韓令、黃海爭議有解？

南韓總統李在明將於4日起進行為期4天3夜的國是訪中行程，這是自2017年以來南韓總統首次以國賓身份訪華。國家安保室長魏聖...

墨西哥強震增至2死 南部災情慘重道路醫院受損

墨西哥南部今天上午遭遇規模6.5強震襲擊，目前已知至少造成2人喪生。震央所在的格瑞羅州災情慘重，不僅傳出民宅倒塌，部分公...

巴西2026大選 美國因素成關注焦點

2026年拉丁美洲多國將舉行總統及國會選舉，其中巴西的選戰備受矚目。分析指出，美國總統川普近年多次介入區域選舉，可能在巴...

一文看懂伊朗大規模抗議

此次始於上周日（2025年12月28日）的零星商販罷工，已經演變成蔓延到德黑蘭、伊斯法罕、馬什哈德等多個城市的群眾示威浪潮。參與示威的民眾在抗議該國經濟瀕臨崩潰的同時...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。