檢方初判煙火蠟燭肇禍 瑞士酒吧跨年火災多人仍命危

中央社／ 克蘭蒙丹納2日綜合外電報導

瑞士一間酒吧跨年夜發生嚴重火災，造成至少40人死亡，另有數十名傷者因傷勢嚴重，被轉送至歐洲各地的專業燒燙傷治療中心。檢方初步研判這次事故可能是由煙火蠟燭引發。

⭐2025總回顧

路透社報導，檢方根據初步調查指出，這場火災發生在滑雪勝地克蘭蒙丹納（Crans-Montana）星座酒吧（Le Constellation），當時在派對狂歡中，可能是因為有人將煙火蠟燭舉得太靠近天花板所引發。

調查人員正進行一項艱鉅且令人心痛的任務，即辨認被燒焦的遺體，並稱過程非常敏感且需要時間。

瑞士官員指出，由於燒灼情況極為嚴重，可能需要數天時間才能公布所有罹難者身分。官方目前統計死亡人數為40人，另有119人受傷，其中多人傷勢非常嚴重。官員強調，這些數字仍非最終結果。

瑞士瓦萊邦（Valais）首長芮納（Mathias Reynard）在記者會上表示：「目前仍有許多傷者正為生命在奮戰。」

他指出，約50名傷者已經或即將被轉送至歐洲其他國家燒燙傷治療中心，德國與法國有醫院正在收治傷者。

警方表示，目前已確認身分的傷者共有113人，其中71人為瑞士籍、14人為法國籍、11人為義大利籍，另有4名塞爾維亞人、1名波士尼亞人、1名比利時人、1名波蘭人、1名葡萄牙人及1名盧森堡人。

當地檢察官皮盧（Beatrice Pilloud）指出，初步調查顯示，引發這場酒吧大火的原因，可能是所謂的「噴泉蠟燭」（fountain candles）被高舉、過於接近天花板所引燃。

她在記者會上表示：「一切跡象都顯示，火勢是從那些燃燒的蠟燭，或固定在香檳瓶上的煙火棒開始。」

她還說，雖然這是最有可能的假設，但目前尚未完全證實。

調查人員也在檢視天花板的隔熱泡棉是否加速火勢蔓延。

皮盧表示，後續調查將確認是否有人因疏忽而需負起刑事責任。

蠟燭 瑞士 天花板

延伸閱讀

瑞士酒吧惡火47死百人傷 義大利多人失聯、17歲高球好手罹難

菲律賓跨年狂歡爆竹傷亡逾230人 7成未成年及兒童

跨年夜驚魂… 瑞士滑雪勝地酒吧大火 已47死115傷

瑞士酒吧大火／仙女棒香檳釀災？目擊者：砸窗、尖叫…火場像恐怖電影

相關新聞

川普：伊朗若殺害示威者 美將前往救援

伊朗國內因經濟與財政的雙重困境引爆反政府示威潮，美國總統川普二日揚言，一旦伊朗當局殺害抗議人士，美國將前往救援。

瑞士酒吧大火增至47死 義大利高球小將殞命

瑞士滑雪勝地克蘭蒙丹納的「星座」酒吧，一日舉辦跨年派對時發生火災，釀成四十七人喪生、一一五人受傷。調查人員二日展開辨識罹...

美日熱線！川普晚間與高市早苗通話 談訪美行程、印太情勢等議題

美國總統川普和日本首相高市早苗2日通話。通話後高市對媒體表示，旨在確認美日同盟的合作堅強穩固，兩人並同意就她今年春季的訪...

金主愛首度公開拜謁家族陵墓 接班信號越發明顯

朝鮮最高領導人金正恩的女兒金主愛首次公開拜謁家族陵墓，此舉被視為一種象征性的舉動。觀察人士認為，這預示著她作為潛在接班人的地位日益提升。

伊朗反對美國干涉事務

伊朗因經濟困境爆發反政府示威潮之際，美國總統川普2日說，若伊朗殺害示威者，美國將前往救援。伊朗官員指出這會「動搖整個區域...

川普、高市通話 確認同盟穩固

美國總統川普和日本首相高市早苗二日通話。通話後高市對媒體表示，旨在確認美日同盟的合作堅強穩固，兩人並同意就她今年春季的訪...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。