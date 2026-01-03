1月5日習李會 將談朝鮮半島無核化

南韓總統李在明四日將啟程訪問中國大陸，當天抵北京。韓聯社等韓媒二日報導李在明相關行程，他五日將和大陸國家主席習近平會談，共商民生與和平議題。

李在明自四日至七日國是訪問大陸。南韓國家安保室長魏聖洛二日在記者會中簡報李在明的行程安排。對日前在中韓外長通話時，中方要求韓方恪守「一中」原則，那五日的「習李會」會否談到此議題時，魏聖洛答道，韓方堅持尊重一中立場。

魏聖洛說，李在明五日將與習近平舉行雙邊峰會。兩位領袖將討論朝鮮半島和平及無核化事宜。除了峰會，李在明五日將出席中韓商務論壇，六日分別和大陸國務院總理李強及大陸全國人大常委會委員長趙樂際會面。

去年十二月卅一日中韓外長磋商兩國領袖會談。根據中方通稿，王毅提到去年是抗戰勝利八十周年；面對日本一些政治勢力試圖開歷史倒車，為侵略殖民罪行翻案，相信韓方會秉持對歷史和人民負責的態度採取正確立場與維護國際正義，「包括在台灣問題上恪守一中原則」。

另外，包括一支由兩百多家韓企組成的龐大代表團將隨李在明訪陸。該代表團將由大韓商工會議所會長、ＳＫ集團會長崔泰源率領，三星電子會長李在鎔、現代汽車集團會長鄭義宣及ＬＧ集團會長具光謨等四大集團掌門人均將隨行。浦項集團會長張仁華等南韓大企業家也將隨行。

這是自二○一九年十二月以來，相隔六年南韓再度組成大規模訪陸經濟代表團。上述代表團計畫與大陸企業界舉行商務論壇、簽署諒解備忘錄（ＭＯＵ）和舉行一對一商務洽談。

此行旨在作為韓企拓展大陸市場的契機，並尋求在製造業供應鏈合作、服務與內容產業等領域的協作方案。

韓國貿易協會去年十二月中旬即組織十餘家會員企業的高層前往上海及杭州等地考察，以深入了解大陸尖端產業核心的人工智慧和人形機器人等領域的研發與商業化進展。