瑞士酒吧大火增至47死 義大利高球小將殞命

瑞士滑雪勝地克蘭蒙丹納的「星座」酒吧，一日舉辦跨年派對時發生火災，釀成四十七人喪生、一一五人受傷。調查人員二日展開辨識罹難者遺體的艱鉅工作。瑞士官員說，恐需數天才能確定所有罹難者身分。瑞士並將舉國哀悼五天。

克蘭蒙丹納市已有逾百年歷史，以高級度假勝地和舉辦大型體育賽事聞名，深受家庭與國際遊客喜愛。曾飾演好萊塢電影○○七情報員詹姆士龐德的已故英國男星羅傑摩爾在當地擁有住所，並在此過世。

克蘭蒙丹納隸屬瓦萊邦，該邦檢察長皮盧與邦議員甘澤說，相關調查進行中，初步研判為意外火災，已排除恐攻的可能性，但強調不宜過早定論起火原因。皮盧還說，起火時酒吧內的實際人數尚無從確定，當時酒吧內人數是否超過最多可容納的人數（三百人）將是調查重點之一。

瑞士官員表示，火勢蔓延速度極快，但現場未發現任何爆炸跡象，外界所傳的「爆炸聲」可能出於閃燃，即火勢瞬間擴散時產生的巨大聲響。義大利高爾夫球協會二日在社媒Ｘ發文，哀悼高球選手蓋里皮尼在這場火災中罹難，而他再過幾天就要歡度十七歲生日。

義大利安莎通訊社（ＡＮＳＡ）二日報導，目前有八十至一百名傷者傷勢嚴重。這代表罹難者還可能攀升，上百名住院傷患中，仍有多人的身分尚未確認。天主教教宗良十四世當天也為罹難者祈禱，並向他們的親友表達關懷。

以下是自一九四○年以來前五大嚴重的酒吧、夜店和音樂場館火災。一九四二年十一月美國波士頓「椰林」夜店，淪為美國史上最嚴重的夜店火災，共四九二人罹難；二○○○年十二月中國大陸河南省洛陽迪斯可舞廳，共三百○九人罹難；一九四○年四月美國密西西比州納奇茲「節奏」夜店，共二百○九人罹難；二○一三年一月巴西聖馬利亞「親吻」夜店，共逾二百人罹難；二○○四年十二月阿根廷布宜諾斯艾利斯「柯馬農共和國」夜店，共一九四人罹難。