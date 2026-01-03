川普：伊朗若殺害示威者 美將前往救援

伊朗國內因經濟與財政的雙重困境引爆反政府示威潮，美國總統川普二日揚言，一旦伊朗當局殺害抗議人士，美國將前往救援。

川普二日在自創社媒「真實社群」寫道，若伊朗開槍並用暴力殺害和平示威者，「這是伊朗一貫的做法」，那美國將馳援。川普還寫道，「我們已蓄勢待發」。

去年十二月卅日在伊朗首都德黑蘭街頭，民眾不斷高喊波斯語示威。路透

示威規模 ４年來最大

伊朗孱弱經濟引發的示威抗議一日延燒至其農業省分。伊朗當局指稱，首批通報的維安部隊及抗議人士死亡人數至少共七人。這次是自二○二二年以來，伊朗最大規模的示威抗議，當時得年廿二歲的庫德族女子艾米尼因涉嫌違反頭巾等服裝法規遭逮捕拘禁死於獄中。

對川普上述的社媒發文，伊朗高階安全官員拉里賈尼回嗆，川普理應了解，美國對伊朗國內事務的任何干涉，等於對整個區域穩定造成動盪，甚至有損美國本國利益。

伊朗最高領袖哈米尼顧問夏卡尼也在社媒發文表示，用任何藉口攻擊伊朗國安的干涉行動，德黑蘭將做出回應；伊朗國安是一條紅線。

伊朗這波示威潮是去年十二月廿八日從首都德黑蘭開始，首都德黑蘭部分商家及業者因貨幣里亞爾大貶和經濟蕭條導致生意難做。起初是和平示威，至去年十二月卅日至少有十所大學學生加入後，就擴散至伊朗其他地區，漸漸蔓延至勞工和各地的不同群體。

伊朗當局最強烈的鎮壓行動似乎在羅瑞斯坦省阿茲納市，該市位於德黑蘭西北方約三百公里。有網路影片顯示，街道上起火燃燒且傳出槍聲，現場群眾則朝維安部隊大喊「可恥！」伊朗半官方的法斯通訊社報導，該市有三人喪生。

抗議訴求 獲總統認同

伊朗總統裴澤斯基安已承認，抗議人士提出的訴求是「正當要求」，以降低緊張。他一日在伊朗國營電視台播出的活動中，直言政府必須採取行動，以改善經濟情況。

他說，「從伊斯蘭角度來看，如果我們不解決人民的生計問題，那我們終將陷入地獄」。