沙烏地聯軍空襲葉門分離主義組織 傳7死逾20傷

阿拉伯聯合大公國支持的葉門分離主義組織「南方過渡委員會」高層阿布杜馬里克表示，沙烏地阿拉伯領導的聯軍今天空襲組織一處軍營，造成7人死亡。

法新社報導，阿布杜馬里克（MohammedAbdulmalik）指出，一處軍營遭到7次空襲，除了7人殞命，還有超過20人受傷。

葉門2014年爆發內戰，伊朗支持的叛軍「青年運動」（Houthi）掌控首都沙那（Sanaa）。沙烏地為首的阿拉伯聯軍於2015年介入，試圖恢復國際認可政府的統治。

沙烏地阿拉伯與阿拉伯聯合大公國一直是攜手對抗「青年運動」的盟友，但隨著戰事推進，沙國支持的葉門政府與阿聯支持的分離主義勢力爆發內鬥，導致這對盟邦之間的嫌隙日益加深。

「南方過渡委員會」（Southern TransitionalCouncil）上個月已橫掃葉門南部，奪取資源豐富的哈達拉穆特省（Hadramawt）大部分地區，以及鄰近瑪哈拉省（Mahrah）大片土地。