沙烏地聯軍空襲葉門分離主義組織 傳7死逾20傷

中央社／ 穆卡拉2日綜合外電報導

阿拉伯聯合大公國支持的葉門分離主義組織「南方過渡委員會」高層阿布杜里克表示，沙烏地阿拉伯領導的聯軍今天空襲組織一處軍營，造成7人死亡。

⭐2025總回顧

法新社報導，阿布杜馬里克（MohammedAbdulmalik）指出，一處軍營遭到7次空襲，除了7人殞命，還有超過20人受傷。

葉門2014年爆發內戰，伊朗支持的叛軍「青年運動」（Houthi）掌控首都沙那（Sanaa）。沙烏地為首的阿拉伯聯軍於2015年介入，試圖恢復國際認可政府的統治。

沙烏地阿拉伯與阿拉伯聯合大公國一直是攜手對抗「青年運動」的盟友，但隨著戰事推進，沙國支持的葉門政府與阿聯支持的分離主義勢力爆發內鬥，導致這對盟邦之間的嫌隙日益加深。

「南方過渡委員會」（Southern TransitionalCouncil）上個月已橫掃葉門南部，奪取資源豐富的哈達拉穆特省（Hadramawt）大部分地區，以及鄰近瑪哈拉省（Mahrah）大片土地。

葉門 沙烏地阿拉伯

延伸閱讀

沙烏地、阿聯衝突加劇…葉門亞丁機場停飛 沙國代表團被拒降落

一改保守形象！沙烏地悄悄鬆綁70年禁酒令 傳飯店也預計提供酒類

華納10組星光北中南、台東串連 溫嵐雨中獻上「遇水則發」祝福

盟邦反目 沙烏地要求阿聯24小時內從葉門撤軍

相關新聞

美日熱線！川普晚間與高市早苗通話 談訪美行程、印太情勢等議題

美國總統川普和日本首相高市早苗2日通話。通話後高市對媒體表示，旨在確認美日同盟的合作堅強穩固，兩人並同意就她今年春季的訪...

南韓真航空客機「濟州島起飛前冒煙」 122人緊急疏散

南韓廉航真航空（Jin Air）一架從濟州島飛往浦項（Pohang）的客機今天在起飛前冒煙，機上122人被緊急疏散

瑞士酒吧大火增至47死 義大利高球小將殞命

瑞士滑雪勝地克蘭蒙丹納的「星座」酒吧，一日舉辦跨年派對時發生火災，釀成四十七人喪生、一一五人受傷。調查人員二日展開辨識罹...

1月5日習李會 將談朝鮮半島無核化

南韓總統李在明四日將啟程訪問中國大陸，當天抵北京。韓聯社等韓媒二日報導李在明相關行程，他五日將和大陸國家主席習近平會談，...

川普：伊朗若殺害示威者 美將前往救援

伊朗國內因經濟與財政的雙重困境引爆反政府示威潮，美國總統川普二日揚言，一旦伊朗當局殺害抗議人士，美國將前往救援。

墨西哥市規模6.5強震 總統記者會被迫中斷

墨西哥國家地震監測機構表示，首都墨西哥市今天發生規模6.5強震。地牛翻身後，墨西哥市各地均有震感

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。