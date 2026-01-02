瑞士酒吧火災釀約40死、115傷 教宗向罹難者親友表達關懷
瑞士滑雪勝地克蘭蒙丹納一間酒吧慶祝跨年時發生火警，造成約40死、115人受傷。羅馬天主教教宗良十四世（Pope LeoXIV）今天為罹難者祈禱，並向罹難者親友表達關懷。
法新社報導，教廷國務院長帕洛林（Pietro Parolin）樞機主教致瑞士錫永教區洛維（Jean-Marie Lovey）主教的一封法文唁電中寫道，「他（教宗）期盼向罹難者親友表達憐憫之心和關懷之意，並祈求上主將亡者接納進入祂平安且光明的居所。」
警方表示，這場迎接新年後不到2個小時發生的火災，造成約40人死亡，另有115人受傷，多數傷者傷勢嚴重。
克蘭蒙丹納（Crans-Montana）以國際級滑雪場和高爾夫球場聞名，當地的星座酒吧（Le Constellation）在跨年夜熱鬧非凡，卻瞬間從歡慶場所，淪為可能是瑞士近年最嚴重的悲劇現場之一。
