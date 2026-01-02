快訊

寒冷冬夜驚魂！新北街頭赫見裸女跳車 民眾嚇壞、警拿衣物助遮蔽

陳漢典Lulu喜帖曝光 婚紗照、婚宴日期地點「全都藏不住了」

品牌官網已關閉…美國潮牌工裝驚傳撤台 網友：台灣賣超貴

聽新聞
0:00 / 0:00

美日熱線！川普晚間與高市早苗通話 談訪美行程、印太情勢等議題

聯合報／ 編譯茅毅／即時報導
美國總統川普（右）去年10月訪問日本時，和日本首相高市早苗同台。美聯社
美國總統川普（右）去年10月訪問日本時，和日本首相高市早苗同台。美聯社

美國總統川普日本首相高市早苗2日通話。通話後高市對媒體表示，旨在確認美日同盟的合作堅強穩固，兩人並同意就她今年春季的訪美行程展開具體協調。

⭐2025總回顧

高市說，川普在通話時再度邀她訪美，在共軍日前舉行大規模圍台軍演下，主要就印太等國際現勢交換意見，並確認美日將緊密合作。美日領袖上次通話是去年11月25日。

日本TBS電視台2日晚間約9時多（台灣時間當晚約8時多）報導，美日領袖開始通話。兩人討論高市今年的美國行、共軍圍台軍演及對中政策。

高市正尋求在4月川普訪問中國大陸前就先訪美，與川普舉行面對面的峰會。日本富士新聞網（FNN）2日報導，當天的通話是應高市所請。但TBS報導，是應川普所請。

川普 日本 訪美 美國 共軍 軍演 北京 高市早苗 美日同盟

延伸閱讀

北京發布新拉美政策文件 美媒分析首要目的「斬斷台灣與友邦聯繫」

伊朗再爆反政府示威潮 川普出聲：若殺害示威者將前往救援

追近2周！川普追緝駛往委內瑞拉油輪 俄羅斯出面要求美國停止

全球500大富豪去年身價暴增2.2兆美元 川普是大贏家之一

相關新聞

美日熱線！川普晚間與高市早苗通話 談訪美行程、印太情勢等議題

美國總統川普和日本首相高市早苗2日通話。通話後高市對媒體表示，旨在確認美日同盟的合作堅強穩固，兩人並同意就她今年春季的訪...

南韓真航空客機「濟州島起飛前冒煙」 122人緊急疏散

南韓廉航真航空（Jin Air）一架從濟州島飛往浦項（Pohang）的客機今天在起飛前冒煙，機上122人被緊急疏散

瑞士酒吧火災釀約40死、115傷 教宗向罹難者親友表達關懷

瑞士滑雪勝地克蘭蒙丹納一間酒吧慶祝跨年時發生火警，造成約40死、115人受傷。羅馬天主教教宗良十四世（Pope LeoX...

涉嫌湮滅證據！南韓法院裁定續押尹錫悅最長6個月

南韓法院今天對前總統尹錫悅再度核發新的逮捕令，延長他因2024年試圖實施戒嚴而被控相關罪名的羈押時間

瑞士酒吧惡火47死百人傷 義大利多人失聯、17歲高球好手罹難

瑞士滑雪勝地酒吧火災造成嚴重死傷，義大利高爾夫球協會今天悲痛宣布，將滿17歲的高球選手蓋里皮尼不幸罹難。目前義大利官方統...

北京發布新拉美政策文件 美媒分析首要目的「斬斷台灣與友邦聯繫」

美國總統川普試圖恢復美國的西半球主導地位之際，中國發布近10年來首份拉丁美洲及加勒比海地區政策文件，「華爾街日報」指出，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。