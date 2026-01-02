聽新聞
0:00 / 0:00
美日熱線！川普晚間與高市早苗通話 談訪美行程、印太情勢等議題
美國總統川普和日本首相高市早苗2日通話。通話後高市對媒體表示，旨在確認美日同盟的合作堅強穩固，兩人並同意就她今年春季的訪美行程展開具體協調。
⭐2025總回顧
高市說，川普在通話時再度邀她訪美，在共軍日前舉行大規模圍台軍演下，主要就印太等國際現勢交換意見，並確認美日將緊密合作。美日領袖上次通話是去年11月25日。
日本TBS電視台2日晚間約9時多（台灣時間當晚約8時多）報導，美日領袖開始通話。兩人討論高市今年的美國行、共軍圍台軍演及對中政策。
高市正尋求在4月川普訪問中國大陸前就先訪美，與川普舉行面對面的峰會。日本富士新聞網（FNN）2日報導，當天的通話是應高市所請。但TBS報導，是應川普所請。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言