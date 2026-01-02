涉嫌湮滅證據！南韓法院裁定續押尹錫悅最長6個月

快訊

中央社／ 首爾2日綜合外電報導
南韓前總統尹錫悅。圖／路透社
南韓法院今天對前總統尹錫悅再度核發新的逮捕令，延長他因2024年試圖實施戒嚴而被控相關罪名的羈押時間。

法新社報導，檢方去年11月以多項罪名起訴尹錫悅，指控他下令無人機飛越北韓，以加強其宣布軍事統治的行動。

這個案子的逮捕令原訂於1月18日到期，不過今天所頒發的新逮捕令，將羈押期限最長可延長6個月。

首爾中央地方法院官員告訴法新社：「考量他可能湮滅證據，因此發出逮捕令。」

尹錫悅已被羈押數月，目前正面臨多項刑事審判。

他曾在2024年12月3日，短暫中止南韓民選政府統治，引發大規模抗議，並在國會引爆激烈衝突。尹錫悅於2025年4月被免職。

2025年1月，尹錫悅因拒捕數週，並動用總統維安人員阻撓執法，最終被拘留，成為南韓首位在任內遭羈押的總統。

