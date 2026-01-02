快訊

陳漢典Lulu喜帖曝光 婚紗、婚宴日期地點「全都藏不住了」

謝衣鳯表態爭取提名彰化縣長 今與謝典霖坐一起…姐弟同台幾乎0互動

打詐惹民怨！急找電信業商議 NCC才推SIM卡新規2日上演髮夾彎

瑞士酒吧惡火47死百人傷 義大利多人失聯、17歲高球好手罹難

中央社／ 羅馬2日專電
瑞士滑雪勝地酒吧火災造成嚴重死傷。事發後，酒吧外擺滿了鮮花以示悼念。 路透社
瑞士滑雪勝地酒吧火災造成嚴重死傷。事發後，酒吧外擺滿了鮮花以示悼念。 路透社

瑞士滑雪勝地酒吧火災造成嚴重死傷，義大利高爾夫球協會今天悲痛宣布，將滿17歲的高球選手蓋里皮尼不幸罹難。目前義大利官方統計有6名義大利人仍失聯，外長塔加尼今天趕往事故現場掌握進一步資訊。

⭐2025總回顧

瑞士滑雪勝地克蘭蒙丹納（Crans-Montana）酒吧跨年派對發生火災，根據義國外交部目前掌握，另有19名義大利人受災，其中3名傷者被轉送義大利醫院，10人仍在瑞士住院治療，有6人失聯，但因瑞士當地一些傷患尚未確認身分，此數字仍隨時更新。

義大利高爾夫球協會今天在社群平台X發布消息，哀悼選手蓋里皮尼（Emanuele Galeppini）在這場火災中罹難。當地媒體報導，蓋里皮尼再過幾天就要度過17歲生日。

義大利安莎通訊社（ANSA）報導，瑞士酒吧火災的罹難總人數已達47人，其中還有5名死者的國籍與身分待確認。

義大利外交部發布聲明指出，外交部長塔加尼（Antonio Tajani）今天親赴瑞士克蘭蒙丹納瞭解後續情況，安慰受災家屬並提供必要協助。

義大利駐瑞士大使柯納多（Gian Lorenzo Cornado）向義媒表示，塔加尼抵達後將會晤瑞士官方代表，更完整了解在這場災難中受影響的義大利人情況。

安莎報導指出，根據瑞士該區域安全官員描述，目前有80到100名傷者情況嚴重，這代表傷亡人數還可能增加，而上百名住院傷患中，仍有許多人的身分未確認。

義大利 瑞士 外交部 火災 失聯 派對 跨年

延伸閱讀

新年初夢驚魂別擔心！夢見「火災」能量爆發 1內容象徵大轉運

跨年夜驚魂… 瑞士滑雪勝地酒吧大火 已47死115傷

瑞士酒吧大火／仙女棒香檳釀災？目擊者：砸窗、尖叫…火場像恐怖電影

瑞士酒吧大火／出事度假滑雪小鎮 美食精品聞名、國際遊客多

相關新聞

北京發布新拉美政策文件 美媒分析首要目的「斬斷台灣與友邦聯繫」

美國總統川普試圖恢復美國的西半球主導地位之際，中國發布近10年來首份拉丁美洲及加勒比海地區政策文件，「華爾街日報」指出，...

伊朗再爆反政府示威潮 川普出聲：若殺害示威者將前往救援

在伊朗因經濟困境爆發反政府示威潮之際，美國總統川普（Donald Trump）今天警告，若伊朗殺害示威者，美國將前往救援

涉嫌湮滅證據！南韓法院裁定續押尹錫悅最長6個月

南韓法院今天對前總統尹錫悅再度核發新的逮捕令，延長他因2024年試圖實施戒嚴而被控相關罪名的羈押時間

瑞士酒吧惡火47死百人傷 義大利多人失聯、17歲高球好手罹難

瑞士滑雪勝地酒吧火災造成嚴重死傷，義大利高爾夫球協會今天悲痛宣布，將滿17歲的高球選手蓋里皮尼不幸罹難。目前義大利官方統...

南韓真航空客機「濟州島起飛前冒煙」 122人緊急疏散

南韓廉航真航空（Jin Air）一架從濟州島飛往浦項（Pohang）的客機今天在起飛前冒煙，機上122人被緊急疏散

沙烏地、阿聯衝突加劇…葉門亞丁機場停飛 沙國代表團被拒降落

葉門亞丁機場昨天停飛所有航班，沙烏地阿拉伯駐葉門大使賈比爾今天指出，沙國代表團搭機前往亞丁時，阿拉伯聯合大公國支持的葉門...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。