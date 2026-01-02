伊朗大規模示威潮 官員揚言反制美國介入

快訊

中央社／ 德黑蘭2日綜合外電報導

伊朗因經濟困境爆發反政府示威潮之際，美國總統川普今天示警說，若伊朗殺害示威者，美國將前往救援。伊朗官員指出這會「動搖整個區域穩定」，揚言反制美方介入。

法新社報導，伊朗高階安全官員拉里賈尼（AliLarijani）表示：「川普（Donald Trump）應當理解，美國對（伊朗）國內事務的任何干涉，等於對整個區域穩定造成動盪，甚至損害美國自身利益。」

伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）顧問夏卡尼（Ali Shamkhani）在社群媒體平台發文說：「以任何藉口攻擊伊朗國安的干涉行動，（當局）將會做出回應。伊朗國安是一條紅線。」

這波示威潮是去年12月28日從伊朗首都德黑蘭開始，當地商家罷工抗議物價高漲和經濟停滯，起初是和平行動，到了30日至少有10所大學的學生加入示威後，抗議行動擴散至伊朗其他地區。

伊朗媒體報導，昨天在3座伊朗城市合計有6人在示威衝突中喪生。這是伊朗近日爆發示威潮以來，首度傳出死亡案例。

