快訊

獨／驚！手機行爆料華碩「全面退出手機市場」、撤門市 官方曖昧回應

他驚年過40歲對1事沒興趣「是一個坎？」 釣出一票過來人認同

太子集團洗錢案！退休國安局軍官涉供場地 帛琉旅業場地淪「詐騙水房」

聽新聞
0:00 / 0:00

北京發布新拉美政策文件 美媒分析首要目的「斬斷台灣與友邦聯繫」

中央社／ 華盛頓2日綜合外電報導
美國總統川普試圖恢復美國的西半球主導地位之際，中國大陸發布近10年來首份拉丁美洲及加勒比海地區政策文件，「華爾街日報」指出，北京首要目標是斬斷該地區與台灣剩餘的聯繫。示意圖／AI生成
美國總統川普試圖恢復美國的西半球主導地位之際，中國大陸發布近10年來首份拉丁美洲及加勒比海地區政策文件，「華爾街日報」指出，北京首要目標是斬斷該地區與台灣剩餘的聯繫。示意圖／AI生成

美國總統川普試圖恢復美國的西半球主導地位之際，中國發布近10年來首份拉丁美洲及加勒比海地區政策文件，「華爾街日報」指出，北京首要目標是斬斷該地區與台灣剩餘的聯繫。

⭐2025總回顧

華爾街日報（The Wall Street Journal）報導，美國政府去年12月4日公布「國家安全戰略」（National Security Strategy, NSS）最新報告後，中國10日隨即發布拉丁美洲和加勒比政策文件，打算在該地區加強施展影響力。

台灣現有12個邦交國有7個位於拉美地區，包含瓜地馬拉、巴拉圭和海地。中國承諾向改變外交政策、接受「一中原則」的國家提供未具體言明的好處，近年已有巴拿馬等前台灣友邦轉與中國建交。

不過，中美洲國家宏都拉斯新近當選總統、獲川普（Donald Trump）支持的阿斯夫拉（Nasry Asfura）競選時公開反對宏國2023年與中國建交的決定，並表示考慮恢復對台邦交。

地緣政治分析人士認為，美中兩國將為爭奪該地區的影響力展開更多角力。

華爾街日報寫道，從削弱委內瑞拉政權，到重新確立美國主導巴拿馬運河（Panama Canal），川普在拉美的重大行動都有中國身影，華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）的分析指出：「該地區的強權競爭才剛開始。」

CSIS談到，中國政策計畫表明有意擴大在拉美的外交和經濟聯繫，將自身定位為美國以外的替代選項。透過投資基礎設施、開採關鍵礦產、能源及其他自然資源，中國正在拉美獲得政治影響力。

根據中方說法，中國已與24個拉美國家簽署「一帶一路」合作文件，2017年該地區則尚無任何國家參與；中國也取代美國成為諸多拉美國家最大貿易夥伴。CSIS美洲事務主任柏格（Ryan Berg）說道：「中國的策略基本上就是寸步不讓。」

川普加強施壓委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）政權，對中國的優先事務及「中委全天候戰略夥伴關係」構成初步考驗，美國所攔截的委國油輪也向中國運輸石油。

不過，華爾街日報表示，中國對馬杜洛政權及其他遭川普鎖定的政府大多只是口頭聲援，無人預期中國會為兌現強硬措詞不惜與美國爆發軍事衝突。

巴拿馬也是美中角力焦點。川普去年1月就職總統以來，持續抨擊中國在巴國的影響力過大，巴國不久便宣布退出一帶一路倡議，總統穆里諾（Jose Raul Mulino）也缺席5月中拉論壇會議，中國國家主席習近平則有出席。

在川普強大的壓力下，香港首富李嘉誠家族企業「長江和記實業」去年3月宣布，將巴拿馬運河首尾兩端港口經營權讓予以貝萊德集團（BlackRock）為首的集團。

根據華爾街日報，北京事後仍持續施壓這筆交易背後的企業，要求調整條款，以將部分控制權轉移給中國遠洋海運集團（Cosco）。

此外，巴拿馬運河鄰近城市阿萊漢（Arraijan）當局日前拆除紀念巴中友誼和在地中國社群的公園及建物，激起中方怒火。

另一方面，中國中央電視台最近報導了解放軍的西半球兵推，模擬共軍在古巴和墨西哥周邊與敵方對峙情況。

中國與拉美關係專家賴薩魯斯（Leland Lazarus）評論，中國近期不太可能在拉美採取軍事行動，但這也顯示中國的意圖已不再局限經濟領域。

賴薩魯斯還提到，華府擔心中國正在建構「戰略支點」全球網絡，將各地港口化為軍用後勤樞紐，地點包含古巴。

美國國防部去年12月呈交國會的年度報告中，古巴被列為中國目前可能考慮在美洲建立軍事基地的唯一國家。

美國國防 華爾街日報 川普 北京 一帶一路 委內瑞拉 台灣

延伸閱讀

伊朗再爆反政府示威潮 川普出聲：若殺害示威者將前往救援

追近2周！川普追緝駛往委內瑞拉油輪 俄羅斯出面要求美國停止

全球500大富豪去年身價暴增2.2兆美元 川普是大贏家之一

綠營大老發聲！洪奇昌：川普對中共軍演的冷淡「對台海極具危險」

相關新聞

南韓真航空客機濟州島起飛前冒煙 122人緊急疏散

南韓廉航真航空（Jin Air）一架從濟州島飛往浦項（Pohang）的客機今天在起飛前冒煙，機上122人被緊急疏散

北京發布新拉美政策文件 美媒分析首要目的「斬斷台灣與友邦聯繫」

美國總統川普試圖恢復美國的西半球主導地位之際，中國發布近10年來首份拉丁美洲及加勒比海地區政策文件，「華爾街日報」指出，...

伊朗再爆反政府示威潮 川普出聲：若殺害示威者將前往救援

在伊朗因經濟困境爆發反政府示威潮之際，美國總統川普（Donald Trump）今天警告，若伊朗殺害示威者，美國將前往救援

沙烏地、阿聯衝突加劇…葉門亞丁機場停飛 沙國代表團被拒降落

葉門亞丁機場昨天停飛所有航班，沙烏地阿拉伯駐葉門大使賈比爾今天指出，沙國代表團搭機前往亞丁時，阿拉伯聯合大公國支持的葉門...

追近2周！川普追緝駛往委內瑞拉油輪 俄羅斯出面要求美國停止

「紐約時報」今天引述兩名知情人士說法報導，俄羅斯已要求美國停止追緝「貝拉一號」（Bella 1）油輪

跨年夜驚魂… 瑞士滑雪勝地酒吧大火 已47死115傷

瑞士瓦萊州(Wallis)著名滑雪度假勝地克萊恩-蒙塔納(Crans-Montana)於當地時間1月1日凌晨發生嚴重火災...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。