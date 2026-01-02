快訊

日本皇室賀年活動插曲！前排男子全裸驚動日皇 邊發怪聲邊脫衣遭逮

論文如「犯罪心得報告」高雄社會安全網高層性侵少女 檢起訴求重刑

獨／驚！手機行爆料華碩「全面退出手機市場」、撤門市 官方曖昧回應

聽新聞
0:00 / 0:00

伊朗再爆反政府示威潮 川普出聲：若殺害示威者將前往救援

中央社／ 華盛頓2日綜合外電報導
伊朗近日再度爆發反政府示威，起初是德黑蘭部分商家業者因貨幣大幅貶值而發起抗議，隨後示威擴散至學生、工人及全國各地的社會不同群體。 路透社
伊朗近日再度爆發反政府示威，起初是德黑蘭部分商家業者因貨幣大幅貶值而發起抗議，隨後示威擴散至學生、工人及全國各地的社會不同群體。 路透社

伊朗因經濟困境爆發反政府示威潮之際，美國總統川普（Donald Trump）今天警告，若伊朗殺害示威者，美國將前往救援。

⭐2025總回顧

伊朗近日再度爆發反政府示威，起初是德黑蘭部分商家業者因貨幣大幅貶值而發起抗議，隨後示威擴散至學生、工人及全國各地的社會不同群體。

伊朗媒體報導，昨天在3座伊朗城市合計有6人在示威衝突中喪生。這是伊朗近日爆發示威潮以來，首度傳出死亡案例。

川普今天在自家社媒平台「真實社群」（Truth Social）表示：「如果伊朗開槍並暴力殺害和平示威者，這是他們一貫的做法，美國將前往救援。」

他還指出：「我們已經蓄勢待發。感謝各位對此事的關注！」

伊朗 美國 川普 德黑蘭 衝突 抗議行動 集會遊行

延伸閱讀

追近2周！川普追緝駛往委內瑞拉油輪 俄羅斯出面要求美國停止

全球500大富豪去年身價暴增2.2兆美元 川普是大贏家之一

綠營大老發聲！洪奇昌：川普對中共軍演的冷淡「對台海極具危險」

馬杜洛稱願與美國商談反毒 對CIA空襲事件暫不置評

相關新聞

伊朗再爆反政府示威潮 川普出聲：若殺害示威者將前往救援

在伊朗因經濟困境爆發反政府示威潮之際，美國總統川普（Donald Trump）今天警告，若伊朗殺害示威者，美國將前往救援

沙烏地、阿聯衝突加劇…葉門亞丁機場停飛 沙國代表團被拒降落

葉門亞丁機場昨天停飛所有航班，沙烏地阿拉伯駐葉門大使賈比爾今天指出，沙國代表團搭機前往亞丁時，阿拉伯聯合大公國支持的葉門...

追近2周！川普追緝駛往委內瑞拉油輪 俄羅斯出面要求美國停止

「紐約時報」今天引述兩名知情人士說法報導，俄羅斯已要求美國停止追緝「貝拉一號」（Bella 1）油輪

跨年夜驚魂… 瑞士滑雪勝地酒吧大火 已47死115傷

瑞士瓦萊州(Wallis)著名滑雪度假勝地克萊恩-蒙塔納(Crans-Montana)於當地時間1月1日凌晨發生嚴重火災...

A型流感猖獗 威脅長者 CDC：恐2月才達尖峰

流感季節來臨之際，一種流感新病毒在美國出現，公共衛生官員擔心，流感疫苗抵抗力效果恐將變差，老年人感染之後病情惡化風險提高...

瑞士酒吧大火／仙女棒香檳釀災？目擊者：砸窗、尖叫…火場像恐怖電影

瑞士著名滑雪度假勝地克萊恩-蒙塔納(Crans-Montana)度假村的「星座」(Le Constellation)地下...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。