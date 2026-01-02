聽新聞
0:00 / 0:00
伊朗再爆反政府示威潮 川普出聲：若殺害示威者將前往救援
在伊朗因經濟困境爆發反政府示威潮之際，美國總統川普（Donald Trump）今天警告，若伊朗殺害示威者，美國將前往救援。
⭐2025總回顧
伊朗近日再度爆發反政府示威，起初是德黑蘭部分商家業者因貨幣大幅貶值而發起抗議，隨後示威擴散至學生、工人及全國各地的社會不同群體。
伊朗媒體報導，昨天在3座伊朗城市合計有6人在示威衝突中喪生。這是伊朗近日爆發示威潮以來，首度傳出死亡案例。
川普今天在自家社媒平台「真實社群」（Truth Social）表示：「如果伊朗開槍並暴力殺害和平示威者，這是他們一貫的做法，美國將前往救援。」
他還指出：「我們已經蓄勢待發。感謝各位對此事的關注！」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言