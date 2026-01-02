追近2周！川普追緝駛往委內瑞拉油輪 俄羅斯出面要求美國停止
「紐約時報」今天引述兩名知情人士說法報導，俄羅斯已要求美國停止追緝「貝拉一號」（Bella 1）油輪。
⭐2025總回顧
路透社提到，俄羅斯正式提出這項外交請求之際，美國總統川普也在尋求斡旋俄羅斯與烏克蘭之間的和平協議。
美國昨天對4家涉及委內瑞拉石油產業的公司和相關油輪祭出制裁，此舉是川普政府擴大對委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）施壓的一環。
紐時報導，「貝拉一號」油輪原本駛往委內瑞拉，現正於大西洋上逃避美國海岸防衛隊（U.S. CoastGuard）追緝。美方追了將近兩週。
美國不具名官員透露，川普政府仍認為這艘油輪是「無國籍」，因為海岸防衛隊首次接近時發現船上掛假旗。
這艘油輪後來試圖宣稱受到俄羅斯保護，近日以新名稱「馬里納拉號」（Marinera）出現在俄羅斯官方船舶登記冊上，母港為黑海沿岸的索契（Sochi）。
白宮、美國國務院和俄羅斯大使館暫未回應置評請求。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言