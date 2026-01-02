瑞士跨年夜惡火奪40命 數百人冒嚴寒點燭追悼

快訊

中央社／ 克蘭蒙丹納1日綜合外電報導

數以百計民眾今天晚間冒著酷寒，聚集在瑞士滑雪勝地克蘭蒙丹納（Crans-Montana）的夜色中，他們靜靜地獻上鮮花、點燃蠟燭，追悼在跨年夜一場惡火中喪命的罹難者。

法新社和美國有線電視新聞網（CNN）報導，這場大火發生在元旦凌晨約1時30分，兇猛火勢迅速吞噬了人滿為患的Le Constellation酒吧，造成約40人喪生，超過百人受傷。

許多前來悼念這場悲劇的人們，只是靜靜地站著，凝視著事發現場。有些人互相擁抱、彼此安慰，如果開口說話，也只是低聲耳語。

一名年輕的悼念者說：「我自己當時不在（酒吧裡），但我有很多朋友親戚在場。」

在附近，一些朋友們相擁而泣。男人們則眼神呆滯、眼眶泛淚地直視前方。

來自鄰近市鎮的民眾帝斯（Mathys）在追悼會上告訴法新社：「那是一個我們和很多朋友聚會的酒吧，真的，幾乎每個週末都去。這剛好是我們少數幾個沒去的週末之一。」

他說：「我們本來以為只是一場小火災，但當我們趕到現場時，根本像戰場。我唯一想到的形容詞就是『世界末日』。太可怕了。」

鎮上的耶誕燈飾仍在閃爍，但有幾家酒吧出於尊重，暫時不營業。

稍早，鎮上的教堂舉行了一場彌撒，追悼已逝的生命。當地教友尚－克勞德（Jean-Claude）說：「有很多人參加，場面非常莊嚴，還有一篇關於希望的美好講道。至少讓我們保留希望。」

另一位悼念者米娜（Mina）說，她的兒子經常光顧這家熱門酒吧：「昨晚他剛好沒去…他認識一位女服務生，她總是為他服務，兩人很熟。不幸的是，她走了。」

18歲民眾潘尼（Piermarco Pani）告訴路透社：「你以為在這裡很安全，但這種事可能發生在任何地方。他們都和我們一樣是普通人。」

