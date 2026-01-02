瑞士酒吧火災 燒燙傷中心不堪負荷傷患轉送國外

快訊

中央社／ 瑞士克蘭蒙丹納2日綜合外電報導

瑞士滑雪勝地克蘭蒙丹納（Crans-Montana）星座酒吧（LeConstellation）跨年派對發生重大火災，據報瑞士燒燙傷中心不堪負荷，傷患轉送其他國家治療。

法新社報導，瑞士有關當局統計約有40人喪生、115人受傷，多數傷勢嚴重。義大利駐瑞士大使柯納多（Gian Lorenzo Cornado）後來說，死亡人數已增至47人，但瑞士警方表示無法證實具體數字。

「紐約時報」報導，日內瓦大學醫院急診部主任昨天表示，嚴重燒燙傷人數遠超出瑞士蘇黎世（Zurich）和洛桑（Lausanne）燒燙傷中心及首都伯恩（Bern）國家災難應變中心的收治能力。

根據日內瓦大學醫院急診部主任說法，約50人據信嚴重燒燙傷，伯恩的官員正與歐洲聯盟（EU）協調，尋找鄰近國家能接收部分傷者的醫院。

他表示，傷患預計昨晚或今天開始轉送德國、義大利及法國的醫院。

