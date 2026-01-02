南韓李在明訪陸 將率歷來規模最大商業代表團 包含四大財閥掌門人

在日本與中國大陸關係緊張之際，南韓總統李在明4日起造訪中國大陸時，將率領歷來最大規模的商業代表團隨行，規模超過200人，包括四大財閥掌門人，彰顯首爾尋求強化與北京的經濟關係。

李在明4-7日將造訪中國大陸，為他去年6月上任以來首度訪陸。青瓦台表示，李在明4日抵達北京，5日與中國大陸國家主席習近平舉行雙邊峰會，6日前往上海訪問兩天。

韓國前鋒報報導，大韓工商總會（KCCI）正在組織規模超過200名企業主管的經濟代表團，預料將包括三星電子會長李在容、SK集團會長崔泰源、現代汽車集團會長鄭義宣以及LG集團會長具光謨等四大財閥領袖，其他預料將加入的企業主管包括GS集團會長許昌秀、浦項集團會長張仁華及CJ集團會長孫京植等。

商業代表團成員的產業廣泛，包括遊戲巨擘Krafton、娛樂巨頭SM娛樂公司及時尚品牌Hyungji，顯示南韓與中國大陸的經濟合作領域遠不止於傳統製造業。

南韓總統發言人姜由楨表示，李在明此行預料將在關鍵礦產供應練、共同投資、數位產業及對生態友善的成長等領域，達成具體進展，相關政府單位也將簽署好幾項合作備忘錄。