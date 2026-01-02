瑞士酒吧火災消防安全受矚 倖存者回憶驚駭瞬間

快訊

中央社／ 瑞士克蘭蒙丹納2日綜合外電報導

瑞士滑雪勝地克蘭蒙丹納（Crans-Montana）星座酒吧跨年派對發生火災，造成約40人喪生、115人受傷，消防安全引發關注；倖存者憶起當時情景仍餘悸猶存。

「衛報」（The Guardian）報導，瑞士將舉國哀悼5天。元旦剛上任的瑞士總統帕姆蘭（Guy Parmelin）形容這場大火是瑞士史上數一數二嚴重的事件，「這是規模空前的悲劇」，並向眾多「逝去或被迫中斷的年輕生命」致哀。

帕姆蘭還說，瑞士有責任告慰那些「計畫、希望和夢想」被迫中斷的年輕人，確保類似悲劇不再重演。

以下是根據法新社和英國廣播公司（BBC）報導整理的重點問題。

●這場悲劇如何發生？

警方告訴媒體，元旦凌晨1時30分左右，有人發現星座酒吧（Le Constellation）冒煙。幾秒鐘後有目擊者報警。警方說，消防人員趕赴現場，「迅速控制火勢」，同時現場人員處理傷者。

有關當局表示已展開調查，但拒絕推測起火原因。不過瑞士、法國義大利多家媒體報導多名目擊者說法，火源似乎和插在香檳瓶上的仙女棒有關，店員會高舉這類香檳瓶為客人「表演」。

當時在現場的艾克塞（Axel）告訴義大利媒體：「我記得有幾位女士，可能是女服務生，拿著香檳瓶和仙女棒，她們離天花板太近，突然整個燒起來。」

一名不願具名的18歲男子告訴英國廣播公司（BBC），他當時就在酒吧附近，聽到一聲巨響，隨後濃煙滾滾。

他說：「我以為我弟弟在裡面，所以我衝去試圖打破窗戶幫大家逃生，然後我就進去找人。」他還說：「我看到有人渾身著火…從頭到腳都在燃燒，衣服都沒了，景象非常駭人。」他的弟弟沒有受傷。

他表示：「我這週幾乎天天都去這間酒吧，沒去的這天卻發生火災。」他提到消防和醫護人員很快接手現場，他也盡力協助給傷者水和衣服。

另一名當時在酒吧的青少年告訴BBC，他被迫躲避一道「熱牆」，然後設法逃上樓梯。然而他還是無法到外面，於是試圖用桌子砸破窗戶，最後用腳踢碎玻璃才成功逃生。

●是否符合安全規範？

根據克蘭蒙丹納官網，星座酒吧可容納300人，露台還可容納40人。目前尚不清楚當時酒吧裡有多少人。

數名目擊者表示，發生火災的活動空間位於地下室，僅以樓梯和一樓相連，有些人形容是「窄」梯。

兩名法國女子告訴法國BFM電視台，她們認為起因是一名女服務生把「生日蠟燭」放在一些香檳瓶上，「短短幾秒鐘整個天花板就著火。所有東西都是木製的…火焰開始迅速蔓延」。

她們還說疏散「非常困難」，因為逃生路線「窄」，而通往外面的樓梯「更窄」，「我們非常幸運」，並稱「約200人30秒內試圖從非常狹窄的樓梯逃生」。

但瓦萊邦（Valais）檢察總長皮盧（BeatricePilloud）未證實相關說法，並強調事故原因仍在調查中。

皮盧在回答媒體提問時表示，她曾親自到場勘查。她反問：「究竟怎樣才算窄梯？」她強調，調查人員將會釐清現場是否符合所有安全標準。

皮盧還說，現在評論緊急出口是否符合規定或活動前是否遵循必要程序「為時過早」。

多名消息人士昨天告訴法新社，酒吧老闆是一對來自法國科西嘉（Corsica）的夫婦，親戚稱他們目前平安無事，但事發後一直聯繫不上。

●罹難者身分？

瑞士有關當局尚未公布任何罹難者身分，不過這家酒吧在當地頗受遊客喜愛，也以吸引年輕客群聞名。

警方表示，有關當局和罹難者家屬保持密切聯繫，即時通報最新進展，也同時與多國大使館保持聯繫。

義大利外交部長塔加尼（Antonio Tajani）告訴義大利電視台，約15名義大利人在火災中受傷，另有約15人仍下落不明。

法國外交部表示有9名法國人受傷，另有8人失聯。

鑒於這家酒吧的顧客通常較年輕，事發時是否有未成年人在場也引發外界關注。

瓦萊邦安全部門首長未證實這一點，但他告訴媒體：「大家可以想像，跨年夜在滑雪勝地的群眾年齡無疑相當年輕。」

位於瑞士觀光勝地克萊恩－蒙塔納（Crans-Montana）地區的一間「星座酒吧」（Le Constellation），在慶祝新年的狂歡派對上突然發生大火，釀成至少40人死亡、115人受傷的慘劇，火災原因還在調查當中。有目擊者表示，起火原因可能是派對上裝著燃燒仙女棒的香檳引發，但警消目前還在釐清確切的釀災原因，已排除是恐怖攻擊的可能性。警消表示火災在酒吧內迅速蔓延，應是密閉空間內的「閃燃」現象。死難者中有許多外國籍觀光客，且死者多為10多歲到20多歲的年輕人；瑞士全國將降半旗5天為這一次的慘劇哀悼。

