快訊

瑞士酒吧派對大火，「閃燃」為何釀成慘死悲劇

曹西平遺產乾兒子能全領？蘇家宏「特留分」攻防戰：這情況可能讓手足一毛都拿不到

誰是第30千金？台積電衝1,570元新天價 29千金閃現、潛力名單出爐

瑞士滑雪勝地大火 克蘭蒙丹納度假村一次看

中央社／ 柏林1日綜合外電報導

瑞士滑雪勝地克蘭蒙丹納（Crans-Montana）酒吧跨年派對發生火災，造成約40人喪生、115人受傷，以下是路透社整理關於此一度假村的一些關鍵背景：

⭐2025總回顧

●　地理位置

克蘭蒙丹納位於瑞士阿爾卑斯山的瓦萊邦（Valais）法語區。它地處錫里市（Sierre）上方高原，海拔約1500公尺，可以欣賞瓦萊－阿爾卑斯山（Valais Alps）和魏斯峰（Weisshorn）景色。

●　冠蓋雲集

此一度假勝地吸引許多名人前來，包括曾在007系列電影飾演情報員詹姆士龐德（James Bond）的羅傑摩爾（Roger Moore），他在此居住至2017年辭世。另外，超級名模克勞蒂亞雪佛（Claudia Schiffer）、電影明星休葛蘭（Hugh Grant）、法國前總統沙柯吉（Nicolas Sarkozy）也曾造訪此處。

這裡舉辦過許多重要賽事，包括2024年吸引超過4萬8000名觀眾的歐米茄歐洲高球大師賽（OmegaEuropean Masters），以及多達3萬7000名觀眾的高山滑雪世界盃（Alpine Ski World Cup）。

●　旅遊勝地

每年約有300萬人次造訪克蘭蒙丹納，遠超過當地1萬500的人口規模。根據克蘭蒙丹納觀光與會議委員會（Crans-Montana Tourism & Congress Committee）數據，2023年11月至2024年10月期間，瑞士遊客占旅館入住人數66%。

其它遊客分別來自法國（7.3%）、義大利（3.7%）、英國（3.5%）、美國（2.8%）、海灣國家（2.4%）、比利時（2.1%）和德國（2.0%）。

●　所有權與經營

克蘭蒙丹納滑雪場包含在美國上市公司維爾度假村（Vail Resorts）所營運的全球性滑雪通票（EpicPass）。維爾度假村2024年已收購滑雪場的纜車公司。

這個集團總共管理42座山地滑雪場，包括瑞士的克蘭蒙丹納以及安得馬特-圖耶奇（Andermatt-Sedrun）。它在2025年12月的資本計畫強調，旗下的瑞士度假村在吸引美國遊客與提升歐洲收入，地位日趨重要。

●　設施與營收

根據年度報告，克蘭蒙丹納度假村擁有140公里長的滑雪道、山地自行車道、健行路徑與錦標賽級的高爾夫球場。此外，它還擁有2678個旅館床位與許多度假公寓。

2024年，中央訂房系統的銷售額為145萬瑞士法郎（約新台幣5700萬元）；預約的各項活動，營收為28萬3515瑞士法郎。

瑞士 美國 阿爾卑斯山

延伸閱讀

瑞士滑雪勝地酒吧跨年夜大火 確切死亡人數仍不明、全國將哀悼5日

瑞士酒吧跨年派對火災 警方稱約40死115傷

NBA／哈登養出卡佩拉2.0？ 瑞士中鋒崛起傳快艇打算當買家

瑞士滑雪勝地酒吧爆炸 多人死傷

相關新聞

影／瑞士酒吧跨年派對惡火 疑香檳瓶插仙女棒釀禍畫面曝光

瑞士滑雪勝地克蘭蒙丹納的「星座酒吧」1日舉行跨年夜派對，數百名參與者擠在地下室如火如荼地慶祝時，卻突然發生大火。《每日電...

「有人從頭到腳在燃燒！」瑞士酒吧惡火奪數十命 目擊者還原事發當下

瑞士滑雪勝地克蘭蒙丹納的「星座酒吧」（Le Constellation）舉辦跨年派對，卻在午夜過後發生嚴重火災，原本的歡...

瑞士酒吧派對大火，「閃燃」為何釀成慘死悲劇

位於瑞士觀光勝地克萊恩－蒙塔納（Crans-Montana）地區的一間「星座酒吧」（Le Constellation），在慶祝新年的狂歡派對上突然發生大火，釀成至少40人死亡、115人受傷的慘劇，火災原因還在調查當中。有目擊者表示，起火原因可能是派對上裝著燃燒仙女棒的香檳引發，但警消目前還在釐清確切的釀災原因，已排除是恐怖攻擊的可能性。警消表示火災在酒吧內迅速蔓延，應是密閉空間內的「閃燃」現象。死難者中有許多外國籍觀光客，且死者多為10多歲到20多歲的年輕人；瑞士全國將降半旗5天為這一次的慘劇哀悼。

金正恩元旦參謁錦繡山太陽宮 韓媒：金主愛站C位釋重要訊號

北韓國家領導人金正恩在2026年新年到來之際，於1日前往錦繡山太陽宮，向開國領導人金日成與第二代領導人金正日，除了北韓黨...

小澤一郎：日中關係惡化是今年一大議題 高市內閣地位將受質疑

據日本放送協會(NHK）報導，日本立憲民主黨眾議員小澤一郎指出，日中關係惡化是今年的一大議題，他認為高市內閣的地位將受到...

瑞士滑雪勝地酒吧跨年夜大火 確切死亡人數仍不明、全國將哀悼5日

瑞士瓦萊州滑雪勝地克蘭蒙丹納（Crans-Montana）一間酒吧1日舉辦跨年活動，卻在午夜過後不到2小時發生火災，目前...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。