瑞士滑雪勝地大火 克蘭蒙丹納度假村一次看

瑞士滑雪勝地克蘭蒙丹納（Crans-Montana）酒吧跨年派對發生火災，造成約40人喪生、115人受傷，以下是路透社整理關於此一度假村的一些關鍵背景：

● 地理位置

克蘭蒙丹納位於瑞士阿爾卑斯山的瓦萊邦（Valais）法語區。它地處錫里市（Sierre）上方高原，海拔約1500公尺，可以欣賞瓦萊－阿爾卑斯山（Valais Alps）和魏斯峰（Weisshorn）景色。

● 冠蓋雲集

此一度假勝地吸引許多名人前來，包括曾在007系列電影飾演情報員詹姆士龐德（James Bond）的羅傑摩爾（Roger Moore），他在此居住至2017年辭世。另外，超級名模克勞蒂亞雪佛（Claudia Schiffer）、電影明星休葛蘭（Hugh Grant）、法國前總統沙柯吉（Nicolas Sarkozy）也曾造訪此處。

這裡舉辦過許多重要賽事，包括2024年吸引超過4萬8000名觀眾的歐米茄歐洲高球大師賽（OmegaEuropean Masters），以及多達3萬7000名觀眾的高山滑雪世界盃（Alpine Ski World Cup）。

● 旅遊勝地

每年約有300萬人次造訪克蘭蒙丹納，遠超過當地1萬500的人口規模。根據克蘭蒙丹納觀光與會議委員會（Crans-Montana Tourism & Congress Committee）數據，2023年11月至2024年10月期間，瑞士遊客占旅館入住人數66%。

其它遊客分別來自法國（7.3%）、義大利（3.7%）、英國（3.5%）、美國（2.8%）、海灣國家（2.4%）、比利時（2.1%）和德國（2.0%）。

● 所有權與經營

克蘭蒙丹納滑雪場包含在美國上市公司維爾度假村（Vail Resorts）所營運的全球性滑雪通票（EpicPass）。維爾度假村2024年已收購滑雪場的纜車公司。

這個集團總共管理42座山地滑雪場，包括瑞士的克蘭蒙丹納以及安得馬特-圖耶奇（Andermatt-Sedrun）。它在2025年12月的資本計畫強調，旗下的瑞士度假村在吸引美國遊客與提升歐洲收入，地位日趨重要。

● 設施與營收

根據年度報告，克蘭蒙丹納度假村擁有140公里長的滑雪道、山地自行車道、健行路徑與錦標賽級的高爾夫球場。此外，它還擁有2678個旅館床位與許多度假公寓。

2024年，中央訂房系統的銷售額為145萬瑞士法郎（約新台幣5700萬元）；預約的各項活動，營收為28萬3515瑞士法郎。