金正恩元旦參謁錦繡山太陽宮 韓媒：金主愛站C位釋重要訊號

北韓國家領導人金正恩在2026年新年到來之際，於1日前往錦繡山太陽宮，向開國領導人金日成與第二代領導人金正日，除了北韓黨政軍高層官員外，夫人李雪主與女兒金主愛也一同出席。這也是金主愛自2022年登上北韓官媒以來，首次公開參謁錦繡山太陽宮。

韓聯社指出，錦繡山太陽宮安置有金日成和金正日遺體，被視為象徵北韓體制正統性的場所。雖然朝中社報導未提及金正恩妻女陪同參拜，但從照片可見，金正恩、李雪主與金主愛站在第一排，金主愛更位於中央位置，父母則站在兩側。

金正恩自2012年執政以來，幾乎每年元旦都會前往太陽宮參謁，僅2018年、2024年與2025年未現身。有觀點推測，在北韓勞動黨九大即將召開之際，金主愛隨父母參謁錦繡山太陽宮，可能是對接班問題釋放的重要政治訊號。

另外，朝中社同日報導金正恩與出席迎新年活動的學生合影。有觀點認為，此舉可能意在凸顯金正恩「重視下一代」的形象。