快訊

瑞士酒吧派對大火，「閃燃」為何釀成慘死悲劇

曹西平遺產乾兒子能全領？蘇家宏「特留分」攻防戰：這情況可能讓手足一毛都拿不到

誰是第30千金？台積電衝1,570元新天價 29千金閃現、潛力名單出爐

金正恩元旦參謁錦繡山太陽宮 韓媒：金主愛站C位釋重要訊號

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
在這張北韓官媒朝中社1日發布照片中，北韓國家領導人金正恩（右起）、女兒金主愛與妻子李雪主參謁平壤錦繡山太陽宮。路透
在這張北韓官媒朝中社1日發布照片中，北韓國家領導人金正恩（右起）、女兒金主愛與妻子李雪主參謁平壤錦繡山太陽宮。路透

北韓國家領導人金正恩在2026年新年到來之際，於1日前往錦繡山太陽宮，向開國領導人金日成與第二代領導人金正日，除了北韓黨政軍高層官員外，夫人李雪主與女兒金主愛也一同出席。這也是金主愛自2022年登上北韓官媒以來，首次公開參謁錦繡山太陽宮。

⭐2025總回顧

韓聯社指出，錦繡山太陽宮安置有金日成和金正日遺體，被視為象徵北韓體制正統性的場所。雖然朝中社報導未提及金正恩妻女陪同參拜，但從照片可見，金正恩、李雪主與金主愛站在第一排，金主愛更位於中央位置，父母則站在兩側。

金正恩自2012年執政以來，幾乎每年元旦都會前往太陽宮參謁，僅2018年、2024年與2025年未現身。有觀點推測，在北韓勞動黨九大即將召開之際，金主愛隨父母參謁錦繡山太陽宮，可能是對接班問題釋放的重要政治訊號。

另外，朝中社同日報導金正恩與出席迎新年活動的學生合影。有觀點認為，此舉可能意在凸顯金正恩「重視下一代」的形象。

金正恩 北韓 金主愛

延伸閱讀

年末最後活動？北韓跨年夜將放煙火 金正恩可能與女兒出席藝術表演

元首外交、軍工視察…金正恩今年公開活動131次 近9年之最

傳北韓反感：金正恩父女親暱「令人作嘔」 元帥太過火了

金正恩視察9小時 7旬高官「罰站」聽訓、身心疲憊

相關新聞

影／瑞士酒吧跨年派對惡火 疑香檳瓶插仙女棒釀禍畫面曝光

瑞士滑雪勝地克蘭蒙丹納的「星座酒吧」1日舉行跨年夜派對，數百名參與者擠在地下室如火如荼地慶祝時，卻突然發生大火。《每日電...

「有人從頭到腳在燃燒！」瑞士酒吧惡火奪數十命 目擊者還原事發當下

瑞士滑雪勝地克蘭蒙丹納的「星座酒吧」（Le Constellation）舉辦跨年派對，卻在午夜過後發生嚴重火災，原本的歡...

瑞士酒吧派對大火，「閃燃」為何釀成慘死悲劇

位於瑞士觀光勝地克萊恩－蒙塔納（Crans-Montana）地區的一間「星座酒吧」（Le Constellation），在慶祝新年的狂歡派對上突然發生大火，釀成至少40人死亡、115人受傷的慘劇，火災原因還在調查當中。有目擊者表示，起火原因可能是派對上裝著燃燒仙女棒的香檳引發，但警消目前還在釐清確切的釀災原因，已排除是恐怖攻擊的可能性。警消表示火災在酒吧內迅速蔓延，應是密閉空間內的「閃燃」現象。死難者中有許多外國籍觀光客，且死者多為10多歲到20多歲的年輕人；瑞士全國將降半旗5天為這一次的慘劇哀悼。

金正恩元旦參謁錦繡山太陽宮 韓媒：金主愛站C位釋重要訊號

北韓國家領導人金正恩在2026年新年到來之際，於1日前往錦繡山太陽宮，向開國領導人金日成與第二代領導人金正日，除了北韓黨...

小澤一郎：日中關係惡化是今年一大議題 高市內閣地位將受質疑

據日本放送協會(NHK）報導，日本立憲民主黨眾議員小澤一郎指出，日中關係惡化是今年的一大議題，他認為高市內閣的地位將受到...

瑞士滑雪勝地酒吧跨年夜大火 確切死亡人數仍不明、全國將哀悼5日

瑞士瓦萊州滑雪勝地克蘭蒙丹納（Crans-Montana）一間酒吧1日舉辦跨年活動，卻在午夜過後不到2小時發生火災，目前...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。