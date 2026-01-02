日本皇室接受民眾賀年 悠仁親王首度參加

快訊

中央社／ 東京2日綜合外電報導

日本皇室今天在皇居（皇宮）接受民眾朝賀（日文稱一般參賀），除了有日皇德仁與皇后雅子為主的皇室成員出席之外，日本皇位第二順位繼承人悠仁親王也首度參加這場活動。

「朝日新聞」等日媒報導，日皇夫婦、其長女愛子內親王（愛子公主）、上皇明仁與上皇后美智子，以及德仁胞弟秋篠宮文仁親王、文仁的妻子紀子、以及常陸宮妃華子等日本皇室成員，今天上午10時過後，在皇居接受民眾賀年與歡呼。

德仁向朝賀的民眾提到2025年發生的地震、豪雨、山林火災、大雪等各地發生的災害，表示「掛念許多人正在過著艱辛的生活…或許會遇到各種困難，但仍衷心祈願今年能成為大家平穩而美好的一年。」

掌管日本皇室事務的宮內廳表示，日皇夫婦與其他皇室成員預計會站在陽台上5次向民眾致意，上皇夫婦計劃出席上午3場活動。

而秋篠宮夫婦的長子、德仁的姪子悠仁，去年9月經過男性皇族成年禮過後，今天身著晨禮服，首度與其他家人站在長和殿的陽台上接受民眾朝賀。

上皇明仁的胞弟常陸宮正仁親王，因為已經90歲，年事已高，考量身體負擔，並未出席今天的活動。

日本皇室昨天也在皇居舉辦新年祝賀儀式，日皇夫婦與其他皇室成員也在宮中接受首相等人的賀年。

悠仁因為已經成年，昨天也首度參加新年祝賀儀式。

每年的新年祝賀儀式是日皇與皇后，接受皇族成員、首相、眾參兩院議長及議員，還有駐日的外國大使等新年祝福的儀式。

