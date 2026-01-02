波索納洛術後出院聲請居家監禁遭駁 返監服刑

快訊

中央社／ 巴西利亞1日綜合外電報導

根據當地媒體報導，巴西前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）在接受治療疝氣和打嗝的醫療手術後，今天已出院並被送回監獄。

路透社目擊者看到，官方車輛在傍晚時分駛離這位70歲前總統接受治療的DF Star醫院，前往位於首都巴西利亞的聯邦警察總署。波索納洛因在2022年總統大選敗選後策劃政變，正在服27年徒刑。

波索納洛律師的請求允許這位前總統在「人道居家監禁」情況下服刑，不過今天稍早遭最高法院法官莫瑞斯（Alexandre de Moraes）駁回。

根據裁決，在獲得必要的醫療許可後，波索納洛應「返回聯邦警察總署…繼續服刑」。

DF Star醫院和聯邦警察拒絕置評。

波索納洛在2018年一場競選活動中腹部被刺傷，此後便多次因這起攻擊事件相關病症住院治療及接受手術。

這位前總統是在律師提出請求並獲莫瑞斯授權後，於上週入院接受手術。

