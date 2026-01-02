連九漲！新加坡住宅價格2025年再漲3.4%

快訊

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
新加坡私人住宅價格，2025年連續第九年走高。 路透
新加坡市區重建局（Urban Redevelopment Authority）今（2）日公布的初步數據顯示，在新建公寓需求回溫的帶動下，2025年新加坡私人住宅價格較2024年上漲3.4%，這是連續第九年上漲，但漲幅放緩到2020年以來最小。

新加坡已成為全球最昂貴私人房地產市場之一，當局近年來推出多項打房措施，試圖抑制在疫情期間加速上漲的房價。2021年房價漲幅一度高達10.6%，之後增速放緩，2024年減至接近4%的水準，2025年的漲幅初估值又再略為縮減。

儘管政府致力降溫，在利率大幅下降的支撐下，本地買家與富裕移民仍持續推升新加坡新屋的強勁需求。購屋熱潮打破部分分析師原先的悲觀預期。

新加坡住宅市場主要由公共住宅主導，公共住宅由政府興建並提供補貼，但私人住宅仍在整體住宅市場中扮演重要角色，兩個市場的價格變動也密切相互影響。

新加坡2025年第4季的最終住宅價格數據，將於本月23日公布。

