快訊

莊家班麻油雞雙北10家分店遭惡意「加料」 3嫌羈押禁見

「有人從頭到腳在燃燒！」瑞士酒吧惡火奪數十命 目擊者還原事發當下

每天喝咖啡會慢性發炎嗎？營養師、醫師教1日最佳攝取量和健康喝法

聽新聞
0:00 / 0:00

影／瑞士酒吧跨年派對惡火 疑香檳瓶插仙女棒釀禍畫面曝光

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
瑞士滑雪勝地克蘭蒙丹納的「星座酒吧」1日舉行跨年夜派對，卻突然發生大火，起火原因疑似與香檳瓶上的仙女棒有關。圖／擷自X@PaulTrismuth
瑞士滑雪勝地克蘭蒙丹納的「星座酒吧」1日舉行跨年夜派對，卻突然發生大火，起火原因疑似與香檳瓶上的仙女棒有關。圖／擷自X@PaulTrismuth

瑞士滑雪勝地克蘭蒙丹納的「星座酒吧」1日舉行跨年夜派對，數百名參與者擠在地下室如火如荼地慶祝時，卻突然發生大火。《每日電訊報》報導，起火原因疑似與香檳瓶上的仙女棒有關，而在狹窄擁擠的地下室內點燃酒瓶仙女棒的場面，其實過去就曾出現在「星座酒吧」的宣傳影片之中。

⭐2025總回顧

根據「星座酒吧」先前於社群媒體發布的宣傳影片，戴著安全帽的女服務生在店內走動，揮舞著唐培里儂香檳王（Dom Pérignon）酒瓶，瓶口噴出的煙火距離橫梁式天花板相當接近。事發當晚酒吧內擠滿年輕人，年齡多半介於15至20歲之間。一名目擊者形容，「派對當時正熱鬧，音樂超嗨，香檳一直開」，並且看到女服務生將插有點燃仙女棒的酒瓶舉向天花板。

根據轉述，一名男調酒師將手持插有仙女棒香檳瓶的女服務生扛在肩上，穿梭在人群之中。她將香檳瓶高高舉起，結果點燃了木製天花板，火焰在短短數秒內迅速蔓延，形成火球吞噬整個場地，屋頂坍塌，將仍受困其中的人壓住。

法國女子艾瑪接受法媒BFMTV採訪時指出，有些酒瓶離天花板太近，因此起火，整個天花板都燒起來了，火勢擴散得非常快。另一名法國女子阿爾芭娜則表示，她看到煙火在瓶子裡點燃後，天花板著火了，「顯然是一場意外。」

克蘭蒙丹納地方政府先前已禁止在新年慶祝活動期間燃放煙火與仙女棒，原因是過去一個月降雨量偏低，環境異常乾燥，增加火災發生及迅速蔓延的風險。一名公車司機受訪時談及引發火災的仙女棒直言：「這種東西在很多夜店都已經禁止，絕對不該出現在人多的地方。這是一場徹頭徹尾的悲劇。」

天花板 服務生 星座

延伸閱讀

瑞士滑雪勝地酒吧跨年夜大火 確切死亡人數仍不明、全國將哀悼5日

瑞士酒吧跨年派對火災 警方稱約40死115傷

NBA／哈登養出卡佩拉2.0？ 瑞士中鋒崛起傳快艇打算當買家

川普跨年派對邀請尼坦雅胡 許願2026年世界和平

相關新聞

影／瑞士酒吧跨年派對惡火 疑香檳瓶插仙女棒釀禍畫面曝光

瑞士滑雪勝地克蘭蒙丹納的「星座酒吧」1日舉行跨年夜派對，數百名參與者擠在地下室如火如荼地慶祝時，卻突然發生大火。《每日電...

「有人從頭到腳在燃燒！」瑞士酒吧惡火奪數十命 目擊者還原事發當下

瑞士滑雪勝地克蘭蒙丹納的「星座酒吧」（Le Constellation）舉辦跨年派對，卻在午夜過後發生嚴重火災，原本的歡...

小澤一郎：日中關係惡化是今年一大議題 高市內閣地位將受質疑

據日本放送協會(NHK）報導，日本立憲民主黨眾議員小澤一郎指出，日中關係惡化是今年的一大議題，他認為高市內閣的地位將受到...

瑞士滑雪勝地酒吧跨年夜大火 確切死亡人數仍不明、全國將哀悼5日

瑞士瓦萊州滑雪勝地克蘭蒙丹納（Crans-Montana）一間酒吧1日舉辦跨年活動，卻在午夜過後不到2小時發生火災，目前...

社會動盪的「心理止血」：如何陪孩子走過恐懼？

2025年12月19日下午5點24分，我剛下公車，走向台北車站南三門，準備前往月台搭火車返家。傍晚的台北車站，向來是我對這座城市最熟悉的光景：月台、地下街、捷運出口，承接著一整天的疲憊，也裝著人們對休憩、對家門燈光的期待。但就在下班尖峰時刻，煙霧突然湧出，尖叫與奔跑取代了日常的節奏。有人倒下、有人受傷，也有人在試圖制止暴力時失去了生命。這座一向自認繁忙卻堅強的城市，被迫瞬間承認：安全從來不是理所當然。

高市早苗評估3月訪美 要搶在川普訪陸前鞏固與美關係 以防被邊緣化

日本首相高市早苗正評估在今年初訪問美國，與美國總統川普會面，藉此在中國問題上協調立場，同時為改善中日關係尋找空間。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。