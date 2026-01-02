高市早苗評估3月訪美 要搶在川普訪陸前鞏固與美關係 以防被邊緣化

日本首相高市早苗正評估在今年初訪問美國，與美國總統川普會面，藉此在中國問題上協調立場，同時為改善中日關係尋找空間。

日方可能協調將高市訪美行程安排在3月。由於川普預定4月訪中、與中國國家主席習近平會談，高市希望透過儘早訪美，先行鞏固日美同盟，避免日本在美中高層互動升溫的過程中被邊緣化。

日本領導人上任後，通常會盡快安排訪問華盛頓，而籌備行程所需的時間，也常被視為美國當下重視日美關係程度的指標。日本歷任首相訪美所需時間差異如下：前首相石破茂就任約4個月後訪問美國；岸田文雄因新冠疫情影響，延至15個月後才成行；菅義偉則是在上任約7個月後訪美。

高市已表態，將與美國、澳洲、印度等四方安全對話成員國，以及東南亞與歐洲友邦密切合作，同時對與北京對話保持開放態度。目前日中之間尚未安排任何高峰會或部長級會談，11月在深圳舉行的亞太經濟合作會議，被視為雙方領導人可能進行接觸的重要機會。