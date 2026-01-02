小澤一郎：日中關係惡化是今年一大議題 高市內閣地位將受質疑

據日本放送協會(NHK）報導，日本立憲民主黨眾議員小澤一郎指出，日中關係惡化是今年的一大議題，他認為高市內閣的地位將受到質疑。但他也指出，如果反對黨無法做出充分回應，其真正的價值也將受到質疑。

昨1月1日，日本立憲民主黨眾議員小澤一郎在東京家中舉辦新年派對，約有80人參加，包括與該黨有關的國會議員和地方議員。

小澤在致詞時表示，他預測今年也不會是風平浪靜的一年。最大的問題是日中關係。民眾最關心的是經濟，他認為旅遊業和漁業從業者處境非常艱難。

小澤隨後表示，處理本國事務是人之常情。高市首相的責任將日益重大，總有一天，高市政府的地位會受到質疑。

但他指出，這一次，我們作為反對黨的真正價值將受到考驗。如果我們一事無成，反對黨將被人民徹底拋棄。我們必須用堅實的理想和行動不辜負人民的期望。