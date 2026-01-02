快訊

莊家班麻油雞雙北10家分店遭惡意「加料」 3嫌羈押禁見

「有人從頭到腳在燃燒！」瑞士酒吧惡火奪數十命 目擊者還原事發當下

每天喝咖啡會慢性發炎嗎？營養師、醫師教1日最佳攝取量和健康喝法

小澤一郎：日中關係惡化是今年一大議題 高市內閣地位將受質疑

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
日本立憲民主黨眾議員小澤一郎。 NHK
日本立憲民主黨眾議員小澤一郎。 NHK

日本放送協會(NHK）報導，日本立憲民主黨眾議員小澤一郎指出，日中關係惡化是今年的一大議題，他認為高市內閣的地位將受到質疑。但他也指出，如果反對黨無法做出充分回應，其真正的價值也將受到質疑。

⭐2025總回顧

昨1月1日，日本立憲民主黨眾議員小澤一郎在東京家中舉辦新年派對，約有80人參加，包括與該黨有關的國會議員和地方議員。

小澤在致詞時表示，他預測今年也不會是風平浪靜的一年。最大的問題是日中關係。民眾最關心的是經濟，他認為旅遊業和漁業從業者處境非常艱難。

小澤隨後表示，處理本國事務是人之常情。高市首相的責任將日益重大，總有一天，高市政府的地位會受到質疑。

但他指出，這一次，我們作為反對黨的真正價值將受到考驗。如果我們一事無成，反對黨將被人民徹底拋棄。我們必須用堅實的理想和行動不辜負人民的期望。

眾議員 日本

延伸閱讀

獨／高雄某大醫院護理師落陷阱遭詐逾1500萬 警追主嫌發現他另案收押

日皇新年感言呼籲世界對話 高市矢言打造富強日本

提「台灣有事」引中日關係緊張 共同社：高市早苗上任後頻會外交官員

過期藥品別亂丟回收更安全 高市9醫院22衛生所設點

相關新聞

影／瑞士酒吧跨年派對惡火 疑香檳瓶插仙女棒釀禍畫面曝光

瑞士滑雪勝地克蘭蒙丹納的「星座酒吧」1日舉行跨年夜派對，數百名參與者擠在地下室如火如荼地慶祝時，卻突然發生大火。《每日電...

「有人從頭到腳在燃燒！」瑞士酒吧惡火奪數十命 目擊者還原事發當下

瑞士滑雪勝地克蘭蒙丹納的「星座酒吧」（Le Constellation）舉辦跨年派對，卻在午夜過後發生嚴重火災，原本的歡...

小澤一郎：日中關係惡化是今年一大議題 高市內閣地位將受質疑

據日本放送協會(NHK）報導，日本立憲民主黨眾議員小澤一郎指出，日中關係惡化是今年的一大議題，他認為高市內閣的地位將受到...

瑞士滑雪勝地酒吧跨年夜大火 確切死亡人數仍不明、全國將哀悼5日

瑞士瓦萊州滑雪勝地克蘭蒙丹納（Crans-Montana）一間酒吧1日舉辦跨年活動，卻在午夜過後不到2小時發生火災，目前...

社會動盪的「心理止血」：如何陪孩子走過恐懼？

2025年12月19日下午5點24分，我剛下公車，走向台北車站南三門，準備前往月台搭火車返家。傍晚的台北車站，向來是我對這座城市最熟悉的光景：月台、地下街、捷運出口，承接著一整天的疲憊，也裝著人們對休憩、對家門燈光的期待。但就在下班尖峰時刻，煙霧突然湧出，尖叫與奔跑取代了日常的節奏。有人倒下、有人受傷，也有人在試圖制止暴力時失去了生命。這座一向自認繁忙卻堅強的城市，被迫瞬間承認：安全從來不是理所當然。

高市早苗評估3月訪美 要搶在川普訪陸前鞏固與美關係 以防被邊緣化

日本首相高市早苗正評估在今年初訪問美國，與美國總統川普會面，藉此在中國問題上協調立場，同時為改善中日關係尋找空間。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。